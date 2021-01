Así se medirá la calidad del aire en Bogotá desde febrero

Bogotá actualiza su Índice de Calidad del Aire (Iboca), el instrumento que permite conocer en tiempo real el riesgo por contaminación atmosférica y el estado de la calidad del aire.



Con esta decisión, la ciudad, que en 2015 fue pionera al desarrollar su propio índice, incluso antes que el nacional (el ICA corresponde al 2017), ajusta los parámetros del monitoreo a los indicadores que utiliza el país y Estados Unidos.

(Le sugerimos leer: Contaminación del aire en Bogotá aumentó por inversión térmica)



El nuevo Iboca o Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud, como se llamará en adelante, puede ser visualizado en las próximas semanas en la plataforma http://iboca.ambientebogota.gov.co/mapa/. En esa página, los bogotanos han podido en los últimos años hacerle seguimiento a la contaminación de la atmósfera.



La información que es reflejada en dicha página se recolecta de manera permanente en diferentes estaciones de monitoreo que están desplegadas en la ciudad. Hoy, el Distrito cuenta con una red conformada por 19 estaciones –el año pasado eran 13– y próximamente se sumará otra, que en estos momentos está en calibración. Así queda cubierta totalmente la capital.



La armonización del Iboca con los indicadores nacionales e internacionales, según explica Carolina Urrutia, secretaria de Ambiente de Bogotá, conlleva un cambio en los intervalos de los valores y colores, con los cuales se expresa el nivel de calidad que en determinado momento se reporta en las diferentes estaciones de la ciudad.



Mientras el Iboca 1.0 mide la concentración de material particulado suspendido en el aire, en una escala de 0 a 100, que la refleja en una paleta de seis colores (de menor a mayor: azul, verde, amarillo, naranja, rojo y morado), la nueva versión del índice maneja valores de 0 a 500 y los expresa en cinco colores (verde, amarillo, naranja, rojo y morado).



(Además: Calidad del aire de Bogotá, ¿de vuelta a la ‘mala normalidad’?)



Por ejemplo, cuando las condiciones de calidad del aire se consideran “favorables”, o sea, entre 0 y 12 microgramos por metro cúbico de concentración de material particulado, con el índice anterior se reflejaría con el color azul claro en el mapa de la ciudad. Pero en el nuevo indicador el estado “favorable” corresponde a verde.



De hecho, de acuerdo con la plataforma, la atmósfera capitalina se encontraba ayer en su mayoría en condiciones moderadas, es decir, verde para el índice anterior y amarillo para el nuevo, lo que no significa que haya empeorado la calidad del aire.



Con base en esta herramienta técnica, la Secretaría Distrital de Ambiente declaró la alerta amarilla en febrero de 2019 y naranja en marzo de 2020 (ver mapas). En esos momentos críticos se adoptaron restricciones para la circulación de automotores de carga y operación de fábricas.



“El Iboca ofrece información relevante, confiable y al instante, y es el instrumento para la toma de decisiones de autoridades, organizaciones y personas con relación a la calidad del aire en la ciudad”, explica Urrutia.

Se acortarán los tiempos de respuesta en situaciones de alerta, debido a que no solo se van a basar en las mediciones sino que combinarán mediciones con modelación y pronóstico FACEBOOK

TWITTER

(Le recomendamos: Contaminación del aire en Bogotá aumentó por inversión térmica)



Néstor Rojas, experto e investigador de la Universidad Nacional, considera que hacía falta armonizar el Iboca con el índice nacional y el de Estados Unidos, lo mismo que el código de colores.



“Esperamos que el nuevo genere menos confusión y sea más fácil de interpretar, y que la gente que está familiarizada con el índice internacional lo entienda de la misma manera”, dijo el experto. Rojas también sugirió que se necesita cambiar la manera como se presenta el índice en redes sociales y ante el público.



No obstante, el experto destaca como "muy importante" del cambio que "se acortarán los tiempos de respuesta en situaciones de alerta, debido a que no solo se van a basar en las mediciones sino que combinarán mediciones con modelación y pronóstico. Esto es un muy buen cambio".



En el mismo sentido, la Secretaría de Ambiente indica que el Iboca 2.0 –que se pondrá a prueba en febrero y marzo, cuando de nuevo se presentarán condiciones atmosféricas propicias para que se deteriore la calidad del aire– reduce los tiempos y simplifica los criterios para la declaratoria de alertas.



Antes se declaraba la alerta ambiental cuando se completaba el 75 por ciento de 48 horas en una condición de alerta, y ahora, a través de la modelación y pronóstico, se espera que se corte ese tiempo hasta en 24 horas.



Pero, además, la herramienta permite una mejora constante, debido a que se incluyó un componente de actualización periódica, según cambie la normatividad de la ciudad.

Carolina Urrutia, secretaria de Ambiente de Bogotá Foto: Secretaria de Ambiente

‘Esperamos no llegar a declarar una alerta’

Carolina Urrutia, secretaria de Ambiente de Bogotá, habla de cómo se ha mejorado el monitoreo de la calidad del aire en la ciudad y dice que espera que no se produzcan condiciones que obliguen a declarar la alerta ambiental en febrero y marzo.



¿Por qué es necesario cambiar el Iboca?



El índice Iboca fue pionero en el país y la región, y es hora de armonizarlo. Los colores y los intervalos del estándar tenían que ponerse al día, para que fueron más similares y comparables y le dieran más transparencia y claridad a la ciudadanía.



Hay más estaciones de monitoreo, ¿qué significa esto para la ciudad?



La ciudad aumentó en 61 % los datos y la información sobre monitoreo de la calidad del aire, con un incremento de sus estaciones de 13 a 19 en este momento y en los próximos días a 20. Esto significa que tenemos más cobertura geográfica, más y mejor información, y es muy útil tener comparaciones entre distintos puntos de la ciudad.



En febrero tendremos condiciones propicias para que empeore la calidad del aire, ¿qué puede pasar?



Estamos en un año atípico y es muy difícil utilizar los modelos del pasado para pensar qué puede pasar en febrero, cuando las condiciones atmosféricas y la inversión térmica crean las condiciones en las que usualmente se deteriora la calidad del aire.



Muy probablemente vamos a ver en puntos y vías momentos de mala calidad. Esperamos que con las cuarentenas por localidades y la disminución de actividades económicas no veamos una situación que nos obligue a declarar una alerta.



¿Qué se hace para no llegar a las alertas de los años 2019 y 2020?



En 2020 el Distrito inició la formulación de plan integral de gestión de calidad del aire. El Plan Aire que vamos a presentar ha partido del plan decenal de descontaminación del aire, que no logró cumplir con todas sus metas, para identificar cuáles son esas acciones que pueden mejorar la calidad del aire de manera estructural, no con medidas restrictivas, sino abordando una transición en nuestra formas productivas y métodos de transporte para asegurarnos de que la calidad del aire cambie.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

@guirei24

Para seguir leyendo:

- Bogotá entra en cuarentena general desde este viernes



- Lo que debe saber del toque de queda nocturno que inicia hoy en Bogotá​