Agua en Bogotá: 'Consumo subió el equivalente a 500.000 personas': gerente de la EAAB

El alto consumo de agua en Bogotá -que aumentó como si la ciudad de un momento a otro hubiera crecido en 500.000 habitantes-, en medio de una temporada seca, agravada por el fenómeno de El Niño, y niveles preocupantes de los embalses que la abastecen, llevaron esta semana a la gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), Natasha Avendaño, a insistir en el llamado de hacer uso racional del líquido.

"Las estimaciones meteorológicas del Ideam dicen que El Niño puede ir hasta abril, es decir, todavía tenemos que terminar de pasar marzo con el sistema un poco estresado", asegura Avendaño.

Natasha Avendaño, gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Foto:Nestor Gomez. Autor: NESTOR GÓMEZ Compartir

En entrevista con EL TIEMPO, la alta funcionaria, que acaba de completar 2 meses al frente de la empresa más importante del Distrito, habló también de la urgencia de dejar de pelear para sacar adelante el proyecto de la Ptar Canoas, de los líos y los avances de la planta El Salitre, por qué todos los días hay cortes en el servicio, del cambio de redes que se viene haciendo y hasta de las distancias de seguridad que deben tener las obras de la ampliación de la autopista Norte frente a la red matriz de acueducto.

¿Cómo encontró la empresa?

Esta es una empresa muy sólida técnicamente, tiene un equipo humano que la mantiene operativa y funcionando, y gracias a ellos tenemos permanentemente agua potable y el servicio de saneamiento básico.

¿Cuántos usuarios tiene?

Son 2’400.000 en el Distrito, más las zonas aledañas.

¿Cuál será su objetivo en la Empresa de Acueducto?

Tenemos tres grandes objetivos que están muy en línea con el programa de gobierno que se va a convertir en el Plan de Desarrollo del alcalde Galán. El primero es el saneamiento del río Bogotá, terminar las acciones para, por un lado, garantizar la adecuada operación de la Ptar Salitre y, en segundo lugar, darle inicio a la construcción, por fin, de la Ptar Canoas.

Otro reto es el fortalecimiento de la empresa, mejorar nuestras capacidades para el control de pérdidas y seguir modernizando la gestión. En tercer lugar, tenemos el reto de ver cómo garantizamos que las fuentes de abastecimiento que tenemos hoy o las alternativas que estamos estudiando nos den tranquilidad hasta el 2100.

Ptar Canoas. Foto:Archivo particular Compartir

¿Hay agua suficiente en los embalses para soportar esta temporada seca?

Bogotá tiene tres sistemas con los cuales abastece al 100 % de la población. El más importante es Chingaza, que es el agua que viene de la planta Wiesner, que en condiciones normales aporta el 70 % del agua que consumimos; el otro sistema es el agregado Norte, que es el que viene de Tibitoc y aporta el 26 %.

El otro es el sistema El Dorado, que es pequeño, está en Usme y aporta el 4 por ciento. Por el fenómeno de El Niño, Chingaza está muy estresado. Los niveles están por debajo del 23 % y es el que más nos aporta agua.

Las estimaciones meteorológicas del Ideam dicen que El Niño puede ir hasta abril, es decir, todavía tenemos que terminar de pasar marzo con el sistema un poco estresado, por eso estamos haciendo los movimientos desde febrero para bajarle la presión a Wiesner y traer más agua de Tibitoc, y eso nos ha generado unos efectos de coloración del agua.

¿Estamos dependiendo un poco más del río Bogotá?

Sí, porque ese sistema está más o menos en el 58 %. Allá hay más agua y necesitamos bajarle la presión al sistema Wiesner, y si no llueve, no se llena el embalse. Podemos aguantar, pero es importantísimo no echarnos al desgreño de consumo de agua. Tenemos que ser preventivos y garantizar que el agua sí nos alcance.

A pesar de la campaña, en algunas zonas se disparó el consumo…

Es como si estuviéramos abasteciendo a 500.000 personas más en Bogotá. En febrero se mantuvo un metro cúbico adicional al promedio del año pasado. Hay unas localidades en las que hay más consumo, pero esto es un problema de la ciudad, todos los bogotanos tenemos que ahorrar agua.

Sistema Chingaza. Foto:César Melgarejo | EL TIEMPO Compartir

La Ptar Canoas se enredó hace año y medio cuando empezaron las diferencias con el Minhacienda, con la garantía para contratar créditos, y las decisiones del Tribunal de Cundinamarca, ¿qué se hace para desenredar este proyecto?

Uno de los compromisos y de los retos más importantes que tiene no solo el Acueducto, sino la Administración Distrital, es sacar adelante el saneamiento del río Bogotá. La importancia de tratar el 100 % de las aguas residuales de Bogotá no debería solamente importarnos a los bogotanos, sino a toda la Nación, porque esa agua no tratada afecta no solo a los municipios de Cundinamarca, sino al resto de los departamentos aguas abajo.

Como es un objetivo de la Administración sacar adelante la Ptar, estamos haciendo los acercamientos con las autoridades, como la CAR y el Tribunal. Somos respetuosos de las decisiones judiciales, pero también buscamos entender cuáles son las razones técnicas que han llevado a que las decisiones estén en el estado en el que están.

Ptar Canoas. Foto:Archivo particular Compartir

La magistrada Nelly Villamizar plantea que las dos fases de tratamiento sean por separado, ¿qué es lo ideal?

Independientemente de si es en una, en dos, simultáneas, sucesivas o lo que sea, hay una urgencia y lo importante es que podamos empezar a tratar más rápidamente, algún nivel de tratamiento, el agua del río Bogotá. Hay que reconocerle a la magistrada que ha sido consistente, ella lleva 20 años trabajando por el río Bogotá, y hay que ver cómo podemos empezar a tratar o a pretratar esas aguas muy contaminadas.

Aquí hay un proceso de contratación detrás que tiene que avanzar para poder iniciar la construcción en esta administración. Nos hemos reunido con el ministro de Hacienda, con el Tribunal, con la CAR, y estamos tratando de organizar todas las piezas para que dejemos de pelear. Fueron peleas del pasado, que no le aportan nada a este proceso y tenemos que buscar destrabarlo.

La planta se proyectó con un costo de 4,5 billones, ¿ahora hay que hacer un nuevo cierre financiero?

Todos los proyectos que se demoran en arrancar hay que volverles a revisar sus costos financieros. En esa parte de la actualización del modelo estamos, pero hay una cosa importante: independientemente de que la planta cueste eso o más, ya hay unos porcentajes de cofinanciación que están definidos en acuerdos bilaterales del Acueducto con los diferentes aportantes o cooperantes, y eso tiene unas condiciones de cómo se actualizan los valores, eso es independiente de lo que cueste al final la planta, porque, finalmente, nosotros somos los que tenemos que contratar.

El alcalde quiere dejar la obra empezando, ¿tomará casi 4 años para ver eso?

Esperamos que no nos tomemos los 4 años para arrancar. Estamos apuntándole a que el señor alcalde y la señora magistrada pongan la primera piedra más temprano que tarde.

¿La estación elevadora de Canoas se puede poner en servicio antes de la Ptar?

Sí, y lo vamos a hacer.

¿Cuándo?

Cuando esté completa. La estación elevadora no necesita a Canoas para empezar a funcionar. Esperamos que las obras de la estación terminen hacia mitad de año, y en paralelo están avanzando a muy buen ritmo las obras de la subestación. Una vez ya se puedan empezar a hacer las pruebas de la estación, esperamos comenzar a probar todos los colectores interceptores que llevan años hechos. Esperamos que la estación elevadora entre en operación hacia el segundo trimestre del próximo año.

El Acueducto recibió la Ptar Salitre un poco a regañadientes por una decisión judicial, ¿cómo está esta planta?

Está operativa. Sin meterme en controversias de porcentajes de terminación, porque no nos corresponde, desde diciembre del 2021 la venimos operando y no hemos dejado hacerlo. Estamos cumpliendo los parámetros de los vertimientos. Hay unos temas operativos y de construcción que están en disputa, pero eso se lo dejamos a los abogados.

Todos los días hay cortes en el servicio de agua en algún sector, ¿es que la red ya es muy vieja y a esto se suman contingencias?

Eso último es clave. Para poder evitar al máximo esas contingencias tenemos que modernizar la red. La red es muy vieja, es muy grande, si uno dijera que va a arrancar como en orden, nos echaríamos muchos años, y cuando acabemos nos tocaría volver a empezar.

Somos una empresa que tiene todos sus ingresos regulados por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, tenemos que responder a unas dinámicas de los marcos tarifarios que tienen unos periodos de tiempo. Ya estamos entrando en el año tarifario 8 y son 10. Para este periodo teníamos unas obras priorizadas en nuestro plan de inversiones.

Hay muchos trabajos que se están haciendo con tecnología sin zanja, con la que se logra no interrumpir el tráfico y no afectar a los usuarios, pero hay unas conexiones que no se pueden hacer con el chorro corriendo y toca suspender, y trabajamos con los contratistas para tratar de minimizar el tiempo de los cortes. Hay otro tipo de cortes que no responde solo a fallas en la red, que son externas, como rupturas de tuberías por contratistas o conexiones ilegales.

¿Cuánto cuesta reemplazar la red antigua?

Eso está en el plan de obras e inversiones de la empresa, es un plan que supera en todo el periodo los 3 billones de pesos. Vamos en el año tarifario 8 y tenemos unas obras que están avanzadas, otras que están terminadas. Es un plan de inversión muy ambicioso y vamos cumpliéndolo.

Obras de cambios de redes de acueducto. Foto:Mauricio Moreno / Archivo EL TIEMPO Compartir

Los constructores y el IDU se quejan porque cuando se va a trasladar una red se cree que pasa por un lado, pero no es así, y eso genera demoras en los proyectos, como en las obras de valorización de la 92 y en Puente Aranda, y en las de la avenida 68...

El Acueducto está terminando la actualización del catastro de redes. Debemos tener el 100 por ciento del catastro en este primer semestre, eso va muy bien, va en cronograma, y nos sirve a todos, principalmente a nosotros para tener mejor identificada nuestra red y poder mejorar.

En las relaciones con las otras entidades del Distrito, como el IDU y la Unidad de Mantenimiento Vial, las cuales hemos venido reconstruyendo y sobre todo trabajando de una manera más armónica, estamos avanzando en una serie de acciones que permiten estar más coordinados, ser más efectivos en la atención de temas conjuntos y poder mejorar las condiciones en las que se ejecutan las obras y, sobre todo, tratar de afectar lo menos posible a los usuarios.

Y el traslado de redes en el trazado del metro...

Hicimos un traslado anticipado de redes, que está al 100 % terminado.

Trabajos del Acueducto de Bogotá. Foto:Alcaldía de Bogotá Compartir

Algo que afecta a la empresa es el cobro del aseo en la misma factura del agua, ¿cuánto pesa el servicio de acueducto?

Son cerca de 900.000 usuarios los que tenemos en facturación conjunta con aseo. Esos todavía no han migrado a Enel. Son dos regulaciones distintas y ahí lo único que el Acueducto hace es hacer caso, es lo que el prestador, al que le prestamos el servicio de facturación, nos reporta.

La tarifa del Acueducto no ha tenido cambios significativos, la regulación establece que cuando se acumula hasta un porcentaje, que es el 5 %, se autorizan cambios en la junta y no ha habido cambios.

¿Cómo van las obras en la planta Wiesner?

Bien, ya reiniciamos las obras con un nuevo contratista. Logramos que el proceso de caducidad con el otro avanzara independientemente. Estamos con toda la disposición y el trabajo de nuestro equipo de abastecimiento, como el contratista, para que esa obra pueda estar lo más pronto posible.

¿Cuál es la importancia de Wiesner?

Nos abastece del 70 % del agua de la ciudad y es un agua de muy buena calidad. Wiesner es la planta de tratamiento de agua potable más grande del país y con las optimizaciones que estamos haciendo vamos a llegar a ser, sino la más grande, sí la segunda más grande de Latinoamérica. Es fundamental para garantizar efectivamente el abastecimiento con agua de calidad a los bogotanos en el futuro.

La ampliación de la autopista Norte contempla coordinación con el Acueducto porque por ahí pasa la red de Tibitoc. ¿Cómo afecta a esa red las obras de la autopista?

Las redes del acueducto, sobre todo la red matriz, tienen unas dimensiones importantes y garantizan el abastecimiento del agua a los bogotanos; como la empresa es dueña de esas redes, tenemos unos requerimientos técnicos, unas distancias de seguridad de las obras con la red, y en el caso de que esas distancias no se puedan garantizar completamente, tiene que haber unas protecciones que nos garanticen que no va a haber un problema.

El Acueducto siempre está superdispuesto a trabajar con los equipos, pero hay unos trámites que son con la Anla. Hemos venido avanzando con el concesionario y ha habido cruces formales de comunicaciones, pero no somos nosotros los que damos la autorización.

¿Qué resultados hay en el control de pérdidas?

Trabajar en ser más efectivos en el control de pérdidas es uno de los retos más grandes, porque, finalmente, eso nos garantiza que el agua siempre alcanza y, además, todos los usuarios pagamos la tarifa que corresponde por el agua que consumimos.

Llamado del Acueducto a ahorrar agua

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

REDACCIÓN EL TIEMPO