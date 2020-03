Consumo de agua se dispara un metro cúbico por segundo

El consumo de agua en Bogotá aumentaría un metro cúbico con las medidas de autocuidado para evitar el contagio de covid-19.



Ese es el cálculo que hacen los técnicos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), y representa el agua que necesita una ciudad del tamaño de Soacha, el municipio vecino que tiene hacia el sur la capital del país.

Desde la declaración de la alerta amarilla para contener la propagación del nuevo coronavirus, la alcaldesa Claudia López les recomendó a los bogotanos un buen lavado de manos con agua y jabón cada tres horas, una acción clave para contener el riesgo de contagio en un 50 por ciento.



Con ese fin, a principios de semana, el Gobierno Nacional anunció medidas temporales para permitir que los usuarios tengan suficiente agua. Una de ellas es la reconexión del servicio a quienes les cortaron el suministro por no pagar la factura o por conexiones fraudulentas.



Solo en la capital son 41.212 usuarios, es decir, aproximadamente 160.000 personas. La otra es la suspensión de posibles alzas en las tarifas, que se aplicarían de manera gradual en los siguientes seis meses de la emergencia.

Sin embargo, aún no hay una decisión frente al costo del mayor consumo, aunque la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) dice que está estudiando posibles fórmulas de alivio.



Ante esta situación, desde el Concejo capitalino ya se empezaron a escuchar voces que piden a la Alcaldía Mayor tener en cuenta el tema, particularmente para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3.



Con la recomendación de autocuidado, según expertos, una persona podría lavarse las manos entre 4 y 6 veces al día como mínimo. Y, en cada acción, la EAAB estima que una persona se gasta 1,5 litros. Pero, además, si es un buen lavado, el tiempo en la misma actividad se puede duplicar.



Así, con el aumento en el número de veces en que un ciudadano puede lavarse las manos, según los técnicos del Acueducto, el consumo medio puede pasar de 110 litros de agua por hora a 122 litros.



Y si bien el metro cúbico por segundo adicional que consumirían los bogotanos es un volumen considerable, la gerente del Acueducto de Bogotá, Cristina Arango, dice que lo más importante en este momento es el lavado de manos para contener el virus, y recordó la decisión del Gobierno Nacional de suspender de manera temporal, mientras pasa la emergencia, el incremento en las tarifas.



La funcionaria también señala que la empresa está en capacidad de suministrar ese volumen. “No hay alertas de ningún tipo que puedan implicar restricciones al abastecimiento del consumo de la ciudad”, dijo Arango.



Los embalses de los cuales se abastece la capital están en un 60 por ciento de su cota. Bogotá cuenta con fuentes de agua como el sistema de Chingaza, que pesa un 70 % en el consumo de la ciudad; Tibitoc y Teusacá, con 25 %, y La Regadera y Chisacá, con 5 %.



Precisamente, previendo esta situación, en el Concejo de Bogotá le pidieron a la Administración Distrital cobrar el servicio con base en el promedio del consumo antes de la emergencia por el coronavirus.



El autor de la iniciativa es el concejal liberal Álvaro Acevedo, para quien es un hecho que el consumo de agua “se va a disparar” y “el riesgo es que muchas familias entren en morosidad y se expongan más adelante a cobros coactivos”, advierte.



Y aunque la propuesta tuvo el respaldo de casi todo el cabildo distrital, Acevedo dice que el Concejo no puede tomar una decisión de esas, pero sí pedirle a la Administración que considere esa posibilidad. “Que por el tiempo que dure la emergencia se congele la tarifa. Que se cobre con el promedio que vienen los inmuebles antes de la alerta por coronavirus”, explicó el concejal, quien dijo que lo mismo se debería hacer con los otros servicios.



Diego Felipe Polanía Chacón, director ejecutivo de la CRA, le dijo a este diario que no hay una decisión tomada respecto al consumo adicional de agua que se va a generar por el lavado de manos, pero que se están analizando varias alternativas. Entre ellas estarían un subsidio, o aumentar el consumo básico o aportes del Gobierno Nacional, los departamentos, los municipios y los mismos usuarios.



“La idea es que todos los colombianos tengan acceso al agua, pero estamos analizando nuevas medidas para suavizar el incremento en los usuarios. Es un agua que se está usando y hay que pagarla, alguien la tiene que pagar”, dijo el director de la CRA.



Por ahora, se espera que el Gobierno Nacional y la Comisión, como organismo regulador del servicio de acueducto, en un segundo paquete de acciones en el marco de las recomendaciones de autocuidado, tomen medidas de alivio para los usuarios, que evidentemente van a consumir más agua en la actual coyuntura por la pandemia de coronavirus que viven Bogotá y varias ciudades del país.

'Empresas tienen que garantizarles agua a los usuarios’:

Esto fue la conversación con Diego Felipe Polanía Chacón, director ejecutivo de la CRA:

¿Quiénes van a ser objeto de la reconexión del agua?



El mensaje de fondo es que para controlar el virus es necesario tener agua. Existen dos tipos de hogares que alguna vez tuvieron agua y ahora no. Unos son los suspendidos y otros, los cortados. Son unos 250.000 suscriptores.



El suspendido es a quien le han cortado el servicio temporalmente y, para que lo vuelva a tener, se le reinstala. Esos son 79.000 suscriptores en el país, son más o menos 179.000 personas. Los cortados son las personas que han cometido defraudación de medidores o han dejado de pagar por mucho tiempo. La empresa destruye la acometida y no son fáciles de reconectar, porque hay que hacer una obra.



Y si no se puede reconectar, hay que garantizar el servicio con medios alternativos, como carrotanques, vehículos que lleven tanques de polietileno o bolsas. Son más o menos 75.000 suscriptores. Las empresas tienen que garantizar eso, cómo: con sus propios esfuerzos o articulando con los municipios. Eso no implica ni agua gratis ni condonación de deudas.



¿Qué pasa con las tarifas?



El consumo se va a tener que seguir pagando, lo que no va a pasar es que se actualicen los costos, y si estaba suspendido por una deuda, no es que se haya condonado. Pasada la emergencia se tiene que llegar a un acuerdo de pago para ponerse al día, o si no lo van a suspender.



¿Ese consumo adicional y el nuevo estarán sujetos a actualización de tarifas?



Si aplica. La regla de actualización de tarifas no es de facto, es cuando se cumplen unas condiciones, o que se acumuló el IPC un 3 % o se acumularon los químicos más de un 5 %. Si eso se cumple, se tendrá que incrementar después.



En este momento se suspenden los incrementos y después gradualmente se va a cumplir, seis meses después del siguiente periodo de facturación. No necesariamente habrá incremento.



¿No se ha pensado en subsidiar el mayor consumo de agua que se va a generar?



En un segundo paquete de medidas hay que discutir si ese consumo adicional puede ser subsidiado o puede haber otra fuente de financiación, o si hay que incrementar los consumos básicos. Es un agua que se está usando y por lo tanto hay que pagarla.



Alguien la tiene que pagar. Tenemos que buscar las fuentes, entre los diferentes niveles del Gobierno Nacional, departamental y municipal, y los usuarios, para entre todos pagar esos incrementos.

