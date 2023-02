Luego de que la semana pasada, el ex ministro de Defensa y aspirante a la Alcaldía de Bogotá Diego Molano propusiera una consulta popular para definir el futuro del proyecto del metro, esta solicitud ya fue radicada en la Registraduría por el concejal del Centro Democrático Óscar Ramírez Vaos.



(Le puede interesar: Guillermo Reyes: ‘Al estar cofinanciado, metro no requiere ser incluido en PND’)​

Según se conoció, se necesitarían alrededor de 600.000 firmas para que la Registraduría avale la consulta, que se plantea para el mismo día de las elecciones para alcaldes y gobernadores, el próximo 29 de octubre.



La iniciativa se llama "No más tener miedo", y contiene cinco preguntas que no solo hacen referencia al metro, sino al precio del pasaje de TransMilenio y los contratos de los operadores. Lo que pretenden los impulsores de la iniciativa es que los bogotanos se pronuncien con su voto en medio de la polémica entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López sobre la construcción de la primera línea del metro, que avanza con su actual diseño elevado pero que el mandatario pretende soterrar.



Aunque la primera iniciativa de consulta sobre el tema ya llega a la Registraduría, su viabilidad no solo dependerá de que consiga los apoyos necesarios. Entre otros exámenes, un pronunciamiento en las urnas de los ciudadanos tendría que ajustarse a la ley que impone que "no se podrán realizar consultas populares sobre temas relacionados con materias que sean competencia exclusiva del Gobierno, los gobernadores o alcaldes, de temas presupuestales, fiscales o tributarios, de relaciones internacionales, amnistías o indultos o relacionados con la preservación y reestablecimiento del orden público".

El tema del Metro, cuya construcción avanza en niveles superiores al 18 por ciento en Bogotá, marca desde ya la agenda de las próximas regionales en Bogotá. Por ello, la iniciativa de la consulta popular no puede desligarse del contexto electoral.



REDACCIÓN BOGOTÁ