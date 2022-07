Después de una campaña muy dura, las consecuencias iniciales parecen ser positivas; una expectativa de cambio y apertura a un diálogo respetuoso y tranquilo parecen ser ingredientes esenciales para llegar a acuerdos como sociedad.



¿Hasta cuándo durará este ambiente de respeto y generación de espacios de consenso? Ojalá para siempre. Sobre todo cuando se empiecen a discutir propuestas específicas, que es cuando más se requiere de la inteligencia y generosidad de quienes ostentan el poder, así como de argumentos serios, objetivos y respetuosos de quienes quieren controvertir algunas de las ideas.



Los últimos años en nuestro país hemos asumido una posición un poco radical: aquel que me critica es mi enemigo y si no piensa como yo esta contra mí. De esto nada bueno ha salido. La capacidad de oír y entender los argumentos del otro y discernir sobre los datos objetivamente, pensando no en ganar una discusión sino de cumplir un objetivo, puede ser el cambio que de fondo realmente necesitamos.



La generación de estereotipos entre buenos y malos, sobre todo cuando es uno el que se cree el bueno, no ayuda en la construcción de acuerdos sostenibles de largo plazo. Desarmar el ego y focalizarse en la ciencia, en los datos como línea base para trazar objetivos, podría ayudar a destrabar tanto ruido que hoy existe frente a todo, y podría servir de punto de partida para formar visiones colectivas solidas alejadas de la pasión, con objetivos más trascendentales y tal vez menos populares.



Finalmente, entender que es posible construir sobre lo construido, que existen cosas que se han hecho bien y que las buenas ideas no tienen color político debería ser un principio aplicable siempre.

ALEJANDRO CALLEJAS

CAMACOL BOGOTÁ - CUNDINAMARCA