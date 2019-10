Semana decisiva para el metro: se presentan ofertas económicas

Este jueves 3 de octubre, a las 10 de la mañana, es la hora cero para definir el futuro de la primera línea del metro de Bogotá, que ha tenido que surtir 87 pasos para llegar al momento clave: saber si hay consorcios internacionales que se le midan a la construcción y operación de ese sistema masivo de transporte.

Aunque hay cinco consorcios integrados por 29 empresas de 12 países habilitados técnica y legalmente para el contrato de concesión, hasta hoy es impredecible si los cinco, algunos de ellos o ninguno se le medirán a presentar la oferta económica, que es lo que falta para cerrar el ciclo que comenzó el 12 de mayo del 2016, cuando se creó la Empresa Metro para adelantar el proceso licitatorio.



Cuando la administración anunció su decisión de hacer el metro, en 2016, 73 empresas mostraron interés en la megaobra.



No obstante, tras la apertura oficial de la licitación, el 28 de junio del 2019, cuando se hicieron públicas las condiciones del futuro contrato y los riesgos que debía asumir el ganador, se presentaron siete consorcios. De ellos, seis pasaron la evaluación y uno se retiró en el camino.

Entre los 87 pasos que ha tenido que surtir el Distrito está el cumplimiento de 10 requisitos que fijó el Conpes para obtener la declaración de proyecto estratégico y las autorizaciones de vigencias futuras de la nación y del Distrito para garantizar los recursos de financiación. La inversión prevista es de 12,9 billones de pesos, a precios del 2017.



La primera línea del metro llega a la presentación de ofertas económicas con los primeros créditos internacionales aprobados: 70 millones de dólares con el BID, 70 millones de dólares con el Birf y 56 millones con el BEI.



Durante el proceso que ha desarrollado desde el 2016, la Empresa Metro decidió aplicar un modelo en el cual la totalidad de los trabajos se asignan a un único contrato de concesión, a una empresa o consorcio de empresas contratistas, fabricantes y operadores.



Para la empresa, las ventajas de ese modelo se sintetizan en que solo se realiza un proceso licitatorio y se reducen los problemas y riesgos de adelantar dos o más procesos de selección interdependientes que lleven a que uno pueda fallar o retrasar el resto, con los consecuentes sobrecostos.



Según la entidad, dada la obligación del ganador de operar el metro, se generan incentivos para favorecer la calidad y durabilidad de obras, equipos y materiales. En este esquema se transfieren al contratista los riesgos asociados a la gestión de interfaces, es decir, a que funcionen adecuadamente los componentes construidos y comprados en diferentes países del mundo.



Según la empresa, permite un esquema de financiación mixto, ampliando las fuentes de recursos de financiación y trasladando al privado la obligación de financiarse parcialmente.



Lo que los bogotanos deben saber es que el jueves, cuando se conozcan las ofertas económicas y los puntajes que le corresponden a cada oferente, todavía no se conocerá al ganador, porque primero se tendrá que verificar si cumple con todos los requisitos de documentos, pólizas y garantías que debe presentar.



También se verificará que la oferta más baja, que en teoría debe ser la ganadora, esté dentro de los estándares que fija la licitación, para evitar que sea un bajo costo ficticio (atípico) que pueda viciar el proceso.El ganador oficial solo se conocerá el 21 de octubre, tras la evaluación final.

Estos son los cinco que llegaron a la final

Son cinco consorcios los que llegaron a la recta final de la puja para quedarse con el contrato de concesión para la construcción y operación de la primera línea del metro de Bogotá. Están conformados por 29 empresas de 12 países, incluido Colombia.





Metro de Bogotá: FCC Concesiones de Infraestructura (España), Carso Infraestructura y Construcción (México) y Promotora de Desarrollo de América Latina (México).



Metro Capital: Controladora de Operaciones de Infraestructura (México), ICA Constructora (México), Power China International Group Limited (China) y Siemens Project Ventures (Alemania).



Sunrise: Acciona Construcción (España), Impregilo International Infrastructures (Holanda), Hitachi Rail STS (Italia) e Hitachi Rail S. p. A. (Italia).



Transmimetro: China Harbour Engineering Company Limited (China) y Xi'An Metro Company Limited (China).



Unión Metro Capital: Sacyr Concesiones (España), Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles CAF (España), Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. (Corea) y Stoa (Francia).

Causales de rechazo de las ofertas que lleguen

- Cuando se presente la oferta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad.



- Falta de firma de alguno de los documentos (carta de presentación de la propuesta o propuesta económica).



- Entrega después de la hora de cierre: 10 a. m.



- Cuando el sobre no contenga la carta de la oferta o esta sea presentada sin haber sido debidamente firmada.



- Cuando la oferta no sea avalada por un ingeniero civil colombiano.



- Cuando no se anexe la garantía de mantenimiento de la oferta.



- Cuando no se presente la oferta económica o no esté debidamente firmada.



- Cuando la autoridad competente compruebe que un oferente ha interferido, influenciado u obtenido correspondencia interna, proyectos de conceptos de evaluación o de respuesta a observaciones no enviados oficialmente a los oferentes.



- Cuando la autoridad competente compruebe que existió confabulación entre los oferentes tendiente a alterar la aplicación de los principios fijados por la Empresa Metro.

Las preguntas de las audiencias al gerente de la Empresa Metro, Andrés Escobar

- Víctor Flórez

¿Qué costos tendría hacer un metro distinto?

​

El consorcio que gane la licitación cumpliendo con lo que se le exigió tiene unos derechos adquiridos. Si alguien quiere desconocer esos derechos, tendría que indemnizarlo. Lo otro es el costo, digamos, invisible, que implicaría volver a hacer estudios y pasar las evaluaciones del Conpes. Y, por último, tener que volver a los bancos multilaterales para pedir créditos.

- Adelaida Aranda

¿Cuánto valdrá el pasaje?



Hay estudios de sostenibilidad del metro que nos obligaron a hacer los bancos que prestan la plata para su construcción. Esos estudios indican que, si se dan ciertas condiciones, la tarifa puede ser igual a la del TransMilenio. En la medida en que tengamos éxito en llevarle gente al metro y vaya lleno a los niveles que corresponde, va a ser viable tener una tarifa bajita.

- Wilson Dorado

¿Quién vigilará la obra?



Estamos obligados por la ley y por los bancos a contratar una interventoría de obra, que es la entidad especializada. Estamos en un proceso de selección que pide exigencias grandes a la firma para que pueda conformar esa interventoría. A medida que van avanzando las obras y se van cumpliendo ciertos hitos, la interventoría revisa y aprueba, y nosotros procedemos a pagar.

- Carlos Andrés Sanabria

¿Con el metro tendrán fin los colados?



Nosotros confiamos en que el metro va a ser un gran salto cultural. Estamos tratando de trabajar en eso desde ya. Incluso nos critican por hacer mucha divulgación sobre el metro y sobre cómo va a operar. Pero además de toda la pedagogía, va a ser muy difícil colarse. Vamos a tener la última generación de torniquetes. Nadie podrá abrirlos manualmente o pasarse por encima.

