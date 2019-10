A 18 días de saber quién construirá el metro de Bogotá

La licitación internacional para la construcción y operación de la primera línea del metro elevado de Bogotá entró este jueves en su recta final, con la presentación de las propuestas económicas de dos consorcios internacionales.



Las dos propuestas son de Apca Transmimetro, una alianza de las compañías China Harbour Engineering Company Limited y Xi’An Metro Company Limited, y de Metro de Bogotá, integrado por la compañía española FCC Concesiones de Infraestructura y por las mexicanas Carso Infraestructura y Construcción y Promotora de Desarrollo de América Latina.

“Bogotá aseguró su metro y tenemos que celebrar”, dijo el alcalde Enrique Peñalosa al hacer el anuncio oficial, después de firmada y publicada el acta con las ofertas.



Peñalosa advirtió que la licitación ya no tiene reversa, y que si algún alcalde, por alguna razón, trata de acabar con este proceso, por el solo hecho de haberse presentado formalmente las propuestas económicas en la licitación, tendría que enfrentar millonarias demandas.



“Se vendrían demandas de miles de millones de pesos. Haber elaborado cada una de estas propuestas tuvo un costo de entre 5 y 10 millones de dólares, y cuando se adjudique, el 21 de octubre, y se firme el contrato”, afirmó Peñalosa.



Lo que viene ahora es la evaluación de las propuestas, que está en manos de la firma Konfirma S.A.S. y que debe terminar antes del 21 de octubre, para cuando está programada la adjudicación del contrato que, de ser así, se firmaría en diciembre.



“Sigue ahora un proceso de evaluación de las propuestas que tiene dos paquetes, uno del precio y otro de información jurídica, donde aceptan reglas, aportan garantías jurídicas y aceptan protocolos de los bancos internacionales de transparencia”, explicó Andrés Escobar Uribe, gerente de la Empresa Metro.



De hecho, junto con la oferta económica, los consorcios entregaron los poderes, las autorizaciones de las juntas directivas de las empresas locales, las matrices, las pólizas de compromiso y cumplimiento de la oferta, y los compromisos irrevocables, en cuanto a los protocolos de transparencia.

Las propuestas económicas

La oferta económica se tenía que presentar en tres ítems fijados en los pliegos: uno denominado componente A, que hace referencia básicamente a la obra civil, cuyo valor de base era de 4,4 billones de pesos y que otorga 50 puntos en la evaluación.



El segundo se llama componente B, y tiene que ver con los elementos que deberán ser importados, como los trenes, y que tenía de precio base 1.000 millones de dólares. Por este ítem se entregan hasta 31 puntos.



El tercero se llama componente H, y está relacionado con los giros trimestrales en pesos que se harán durante los 20 años de operación, que fue tasado por la Empresa Metro en 37.500 millones de pesos. Por este se otorgan hasta 19 puntos.



Las compañías chinas presentaron la oferta más baja en los tres componentes: 4,07 billones de pesos en el A, 990 millones de dólares en el B y 34.918 millones de pesos en el H. Y las empresas española y mexicanas le apostaron a 4,39 billones de pesos en el A, 999,7 millones de dólares en el B y 37.738 millones de pesos en el H.



De acuerdo con las fórmulas fijadas en la licitación, los chinos se llevaron los 100 puntos, mientras que la alianza española-mexicana tendría 94,54 puntos.



No obstante, estos cálculos –que no son oficiales, aunque están hechos con las reglas de la licitación– los dará a conocer oficialmente la Empresa Metro el 21 de octubre, una vez termine la evaluación, que además incluirá la verificación de cartas, garantías y compromisos que se entregaron este jueves con la oferta económica. Por eso, todavía no se puede hablar de un ganador.



El consorcio que resulte ganador construirá y luego operará el metro por 20 años, cuya primera línea tiene un costo estimado de 12,9 billones de pesos (a precios del 2017), una extensión de 23,96 kilómetros y 16 estaciones, de las cuales 10 tendrán conexión con TransMilenio y recorrerá y nueve localidades.

Conozca los consorcios que se presentaron

Metro de Bogotá

La compañía española FCC Concesiones e infraestructura es una de las 100 mayores empresas de construcción del mundo, con presencia en 15 países. Ha participado en la construcción de metros en Barcelona, Lima, Riad, Bucarest, Panamá, Málaga y Barcelona.



La mexicana Carso Infraestructura y Construcción es especialista en proyectos de edificación, hidrocarburos y energía, industria e infraestructura.



La también mexicana Promotora del Desarrollo de América Latina tiene experiencia en grandes proyectos de infraestructura como megaautopistas. Es filial del holding Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL), cuyo accionista mayoritario es el magnate Carlos Slim.



En este consorcio participa la firma francesa Alstom, con presencia en América, Asia y Europa. Se dedica a la construcción de trenes y barcos, sistemas de control operacional, automatización y a la generación de electricidad. Con una planta en Brasil abastece la demanda de trenes en Chile.



Ferrocarril Metropolita de Barcelona, con experiencia en la operación del sistema metro de la capital de la comunidad autónoma de Cataluña, con líneas operadas con trenes automáticos; y el metro de Medellín, donde se destaca la articulación de diferentes modos de transporte.

Apca Transmimetro

China Harbour Engineering Company Ltd., subsidiaria de China Communications Construction Company (CCCC), es una de las compañías más grandes del mundo y en la lista Fortune 500 está en el puesto 165. Desarrolla proyectos de infraestructura, carreteras y puentes, ferrocarriles y aeropuertos en más de 80 países de Asia, África y Europa.



Xi’an Metro Co. Ltd. se dedica a la inversión, construcción y operación de proyectos de metro urbano en China.



En este grupo está Bombardier, compañía española, filial de una empresa canadiense especializada en la construcción de aviones, trenes y equipos industriales. Ha participado en más de 40 proyectos de metro realizados en cuatro continentes, tiene 61 sitios de ingeniería y producción en 27 países, una red mundial de centros de servicio y plantas en México y Brasil.

¿A qué se compromete el consorcio que gane?

- ¿Cuántos consorcios llegaron?



Llegaron tres, dos presentaron en debida forma su sobre económico y su sobre de requisitos jurídicos. Al abrir las urnas se encontró una carta en un sobre de un grupo que explica por qué no se pudo presentar.



- ¿Qué paso con los otros dos?



Eran cinco

Mandaron carta anunciando que no se presentaban.



- ¿Lo deja satisfecho que solo sean dos ofertas?



Nos deja muy satisfechos porque hay pluralidad, hay competencia, son propuestas que tienen precios distintos, ya las fórmulas dirán cuál es la que tiene el menor valor presente neto. Y los dos grupos son muy poderosos, son muy robustos en todos sus integrantes. Por algo pasaron la primera precalificación.



- ¿Por qué no llegaron más?



Si miran las licitaciones en el vecindario, es muy típico que al principio se interesen muchas compañías, pero apenas van conociendo el proyecto, los riesgos del país, los institucionales, la estabilidad; apenas van entrando en mayor detalle de cómo funcionan el país y las instituciones hay algunos que aunque sepan hacer metros, prefieren no presentarse.



- ¿A qué se compromete el que gane?



El contrato lo obliga a hacer los diseños de detalle, ya tienen los diseños de ingeniería básica avanzada. Tienen que hacer los planos de detalle, los planos menores, la construcción, manejar el tráfico durante la obra, hacer el manejo ambiental. Tiene que construir el viaducto, el patiotaller y las vías por donde pasa el metro, que todas van a cambiar. Se van a generar casi 7 hectáreas nuevas (70.000 metros) de espacio público, 19 kilómetros de ciclovía.



Y tiene que traer todo lo importado, todo lo que no se produce en Colombia, que son básicamente los trenes, las subestaciones eléctricas inteligentes, que son las que les mandan energía a los trenes, porque los trenes no tienen motor; tiene que traer la inteligencia, los sistemas de control, de comunicaciones, y ponerlo a funcionar, pasar las pruebas frente a la interventoría. Y después de eso empezar a operar, y ahí sí operar por 20 años y cobrar la remuneración de esa operación.

BOGOTÁ