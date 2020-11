¡Tome nota! Esto es lo que debe saber para cuidar la prima

Ante el anuncio del Gobierno Nacional para adelantar el pago de la prima de diciembre, entre los próximos 15 y 30 de noviembre, el Distrito, junto con la Policía Metropolitana de Bogotá, anunció que concentrarán los esfuerzos de seguridad en los sitios bancarios y de comercio para que los bogotanos estén más seguros.(Además: ¿Puede el empleador negarse a realizar pago de prima de servicios?)

“Estamos difundiendo una serie de recomendaciones para que los ciudadanos puedan realizar sus compras y retirar recursos con niveles de seguridad adecuados. Estamos pidiéndoles que tengan comportamientos seguros en esta clase de establecimientos”, explicó Hugo Acero, secretario de Seguridad del Distrito.



Por su parte, fuentes de la Policía Metropolitana de Bogotá le dijeron a este diario que “la seguridad depende de todos”, por lo que es vital el tener buenas prácticas a la hora de retirar montos de dinero, sobre todo si son de alto valor, pues muchos de los delincuentes tienen fichadas a sus víctimas desde antes de que lleguen a los bancos o cajeros.



“Es muy importante que todos nos comprometamos con la seguridad. Si va a sacar una alta suma de dinero, hay que pedir el acompañamiento de la policía; esto es totalmente gratuito, y es la manera más segura de retirarlo”, indicó la MeBog.

Además, esta fuente policial insistió en que es indispensable la responsabilidad que tienen todos los bogotanos cuando evidencian hechos extraños en los cajeros.



“Cuando uno va a sacar dinero y se percata de que algo en el sistema no está bien, lo primero que debe hacer es reportarlo al banco o, en su defecto, a la línea de atención 123. Porque si uno se da cuenta y se va sin dar aviso, otras personas que no se percaten de la situación van a caer en la trampa de los amigos de lo ajeno”, explicó.



Las tres modalidades que más usan los ladrones por estos días son la estafa, o suplantación, el fleteo y el hurto a establecimientos comerciales. Para este último, Néstor Rosanía, experto en seguridad ciudadana y director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz, explicó que “los malhechores aprovechan que hay varias personas en estos espacios, y como están recién pagados, dan un golpe grande en lo que ellos llaman ‘una sola mano’ ”.



Por tanto, su recomendación es usar canales digitales certificados. No obstante, estos también tienen riesgos. “Hay personas que buscan la página de su banco en el buscador de Google, pero ahí salen múltiples opciones, algunas falsas. Por ende, la búsqueda debe hacerse en la barra de la parte superior, así saldrá la verdadera entidad”, remarcó.



Igualmente, el Distrito hizo un llamado para que las empresas informen a sus empleados acerca de las indicaciones para prevenir los hurtos. Entre las más relevantes están no dar información de su cuenta, claves o datos personales por llamadas, correos, mensajes de texto o redes sociales.



También recomiendan no hacer transacciones online en redes de internet desconocidas, redes wifi de sitios abiertos o sin contraseña, puesto que allí pueden robar sus claves. En caso de perder su teléfono celular, recuerde llamar al banco para bloquear las transacciones virtuales e inmediatamente cambie sus claves de redes sociales, correos y WhatsApp. Eso evitará que se hagan pasar por usted ante familiares, conocidos y amigos para estafarlos.



Con respecto a los lugares en los que va a realizar sus compras con crédito o débito, tenga en cuenta que al entregar su tarjeta en el lugar de pago, no deben usar la franja magnética de esta (o sea la banda negra en la parte de atrás), pues de ese modo se clonan en menos de 30 segundos.

No cuente su dinero en público, y evite difundir sus pagos por redes sociales.

Más allá de todas estas indicaciones, la Policía también aseguró que “si lamentablemente se ve inmerso en un asalto, hay que recordar que la vida es sagrada. Además, una denuncia inmediata puede ayudar a atrapar a los ladrones y recuperar lo hurtado. Los bienes se recuperan, pero la vida no”.

