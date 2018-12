Consejos para cuidar el dinero en esta Navidad

La Policía Metropolitana de Bogotá les recomendó a los ciudadanos no bajar la guardia durante este fin de semana, cuando se intensifica la circulación de dinero por las compras navideñas.

La primera recomendación está dirigida a estar alerta con las llamadas telefónicas o los mensajes de correo o por móvil, que son utilizados por los delincuentes para informar sobre supuestos premios a sus víctimas a cambio de que entreguen datos personales o de sus cuentas y claves.



La Policía advirtió que esas llamadas y mensajes son estrategias de los ladrones para apoderarse de la información de las personas y así saquear sus cuentas.

El segundo llamado de la Policía es a estar atentos en los sitios de aglomeración de público o en los centros comerciales, donde los delincuentes están atentos a los descuidos de las personas para extraerles las billeteras, objetos de valor o los paquetes de compras. Es importante estar vigilantes a movimientos sospechosos.



Teniendo en cuenta que la ampliación de horarios en el comercio por Bogotá despierta irá incluso el domingo, la Policía intensificó las labores de vigilancia en centros comerciales, puentes peatonales, estaciones de TransMilenio, paraderos del SITP y otros puntos de concentración de público.



Uno de los servicios que está disponible es el acompañamiento a las personas que retiran dinero del banco. La Policía advirtió que la institución no solicita información por el monto del dinero y presta el servicio de acompañamiento sin costo para el ciudadano.



La Policía Metropolitana advirtió que es recomendable no llevar niños a las compras navideñas y tampoco mascotas, porque en estas temporadas de altas aglomeraciones se pueden extraviar.

Comisarías 24 horas

Para manejar el tema de convivencia, también se dispuso que el servicio de comisarías de la ciudad se preste las 24 horas en las fiestas de Navidad y fin de año, es decir los días 24, 25 y 31 de diciembre y el primero de enero del 2019.



Habrá continuidad en el servicio de las 36 comisarías que tiene la ciudad durante todo el fin de año, pero en particular el 24 y el 31, se dispuso que 24 comisarías laboren de 7 de la mañana a 4 de la tarde; 10 comisarías semipermanentes, de 7 de la mañana a 11 de la noche, y dos comisarías móviles recorrerán las localidades.



El 25 de diciembre y el primero de enero, días festivos, estarán en servicio las 24 horas las comisarías de Engativá (calle 71 n.° 73 A-44 piso 2) del barrio Boyacá Real y el Centro de Atención Penal Integral a Víctimas (avenida 19 n.° 27-09 pisos 1 y 2 Paloquemao).Del 26 al 28 de diciembre las comisarías trabajarán en el horario habitual.

Cómo puede evadir la acción de los ladrones

- Evite hacer transacciones en efectivo, prefiera el uso de la tarjeta débito o crédito.

Si de todas formas tiene que hacer retiros de dinero, vaya con otra persona o utilice el acompañamiento de la Policía.



- No entregue información por teléfono o por internet sobre sus números de tarjetas o claves de seguridad.



- Antes de utilizar los cajeros, verifique que no se encuentren objetos o materiales extraños dentro de las hendiduras.



- Procure no dejar sus paquetes de compras o los objetos de valor a la vista.Evite llevar niños a sitios de aglomeración; si lo hace, no los suelte de la mano.

Mientras sale de su casa...

-No deje a sus hijos solos en su vivienda y mucho menos bajo el cuidado de otro menor de edad.



-Enséñeles los números de teléfono de su casa, del trabajo de sus padres y el de la línea de emergencia 123.



-Explíqueles que no deben recibir regalos o dulces a desconocidos.

Verifique cuáles son sus contactos en redes sociales y edúquelos para que no entreguen datos personales o de sus familiares a desconocidos.



-Durante su ausencia, deje los animales en un lugar cómodo, donde tengan al alcance agua y alimentos.

BOGOTÁ

