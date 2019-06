Consejo Territorial tiene 30 días para analizar el proyecto de POT

La Propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que tramita la alcaldía quedó en manos del Consejo Territorial de Planeación del Distrito (CTPD), que tendrá 30 días hábiles para pronunciarse sobre el contenido de la iniciativa antes de comenzar su trámite ante el Concejo de Bogotá.

Según la Secretaría de Planeación, la nueva versión tiene cambios porque se acogieron algunas de las observaciones que hizo la comunidad, que hizo alrededor de 22.000 aportes durante las distintas instancias de socialización del documento con un total de 30.000 participaciones.

Se aceptó el reclamo de los ciudadanos de eliminar el área de actividad múltiple en barrios residenciales donde, además, se les otorgará un máximo de pisos residenciales de acuerdo con las zonas homogéneas.



Significa, según el Distrito, que el nuevo POT propone estimular la renovación urbana con densificación pero solo donde hay soportes suficientes: espacio público y transporte masivo existente o previsto.



También se revisaron a petición de la comunidad las localizaciones permitidas para negocios donde el consumo de alcohol es la actividad principal, tanto en polígonos de alto impacto como en otras zonas de la ciudad.



En todos los casos deberán mitigar los altos impactos, no se permitirá que estos negocios colinden con áreas de actividad residencial ni dotacional y tendrán límites para los niveles de ruido, de acuerdo con la concertación ambiental.



Por solicitud expresa de la Universidad Nacional, se eliminó en el proyecto de POT el área de actividad múltiple que lo cobijaba y se le otorga a los predios el área de actividad dotacional, informó Planeación.



Para el centro histórico, Planeación armonizó el tema de áreas de actividad y usos permitidos al Plan Especial de Manejo y Protección.



El articulado que se radicó en el CTPD incluye los temas concertados con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en particular la autorización de expansión en el norte, pero condicionado a que el 40 por ciento del suelo sea para vivienda de interés social y con el cambio de trazado de las vías planeadas en esa zona para minimizar el impacto sobre los recursos ambientales, en particular la Reserva Thomas Van der Hammen.



Ortiz destacó que este POT es el que más participación ciudadana ha tenido en la historia de la ciudad y recordó que este proyecto busca que el crecimiento de la ciudad se haga bien y sobre todo generando igualdad para todos los ciudadanos.



“Nuestra visión está impregnada con que haya una ciudad más integrada socialmente, donde haya espacios peatonales de calidad y movilidad sostenible”, afirmó el alcalde Enrique Peñalosa durante de la entrega de la propuesta del POT al CTPD.



Además de la socialización del proyecto, en los últimos dos años también se adelantaron reuniones con las organizaciones sociales de mujeres en cabeza de la Secretaría de la Mujer, apoyadas por el Consejo Consultivo de Mujeres y la Asociación de Vivienda Popular (AVP).



Con ellas, dijo Planeación, se llegó a acuerdos que modificaron aspectos relacionados con la oferta y servicios de la economía del cuidado, gestión del tiempo y la calidad de vida de las mujeres en áreas rurales.



El Consejo Territorial tiene 30 días hábiles para estudiar el POT y entregar sus recomendaciones a la alcaldía para la redacción final del documento que estudiará el Concejo de Bogotá.



Planeación anunció que se realizarán mesas y reuniones explicativas con sus integrantes, para que los consejeros tengan total conocimiento de la propuesta, y así puedan emitir su concepto.



Posteriormente el proyecto pasará a discusión en el Concejo Distrital, que tiene 90 días para adelantar el debate.



El CTPD es el órgano consultivo creado por la ley que representa la máxima instancia de planeación participativa de la sociedad civil, conformada por sectores sociales, gremios económicos, educativo, ambiental, salud, deportivo, cultura, además de organizaciones comunitarias y representantes de los diferentes grupos poblacionales y consejos consultivos de la ciudad.



REDACCIÓN BOGOTÁ