Consejo Territorial entrega primer concepto sobre Plan de Desarrollo

El Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD) entregó hoy el concepto sobre el Plan de Desarrollo Distrital (2020-2024) propuesto, el pasado 28 de febrero, por la alcaldesa Claudia López. Las principales preocupaciones son la inversión presupuestal, la inclusión de sectores de la comunidad y el trabajo para lograr superar la precariedad laboral.



"La esencia del concepto es que no se tome ninguna decisión sobre nosotros, sin nosotros" mencionó Hernando Franco, vicepresidente del CTPD.



El documento 'Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI', como fue nombrado el Plan, consta de 103 páginas y fue socializado y discutido en todas las localidades de la ciudad durante un mes.

EL CDPT reconoció que aunque el Plan propuesto por López tiene aciertos, como el enfoque de género, hay preocupación en materia de cómo se va a desarrollar la inversión presupuestal. La invitación del Consejo es a incluir a todos los sectores, pues "nos preocupa la invisibilización de la riqueza pluricultural y étnica de la ciudad, ellos son parte de Bogotá y deben ser reconocidos por la Administración" puntualizó Lilia Avella, presidenta del CDPT.



Además, el concepto incluye un llamado a que la hoja de ruta para la vigencia 2020-2024 se ajuste a la actual crisis que vive la ciudad por cuenta de la pandemia del Covid-19. "Debe haber muchos más recursos en salud y debemos empezar a pensar en cómo adaptarnos para futuras pandemias" mencionó Hernando Franco, vicepresidente del CTPD.



Lilia Avella, presidenta del CTPD resaltó que hay varios aspectos positivos como pensar a Bogotá como Ciudad-Región, además, reconoció la apuesta por crear mayores oportunidades y cerrar las brechas de desigualdad. Así como también exaltó el proyecto de creación del Sistema Distrital de Cuidado y la iniciativa de convertir a la capital en un territorio de paz.



Avella afirmó que dentro de lo positivo es importante reconocer el propósito de implementar un sistema de información digital para todos los asuntos públicos. Y que además, el CTPD reconoce la importancia de seguir trabajando en los presupuestos participativos, de defender las empresas públicas de la ciudad y de continuar con la atención integral de Fauna Salvaje.

¿Qué preocupa del Plan de Desarrollo?

El CTPD aseguró que "el proyecto del PDD es débil en la formulación de programas, planes y proyectos para las empresas medias y pequeñas", esto en relación con la productividad, el trabajo y la informalidad. En este ámbito el CTPD pidió que se cambie radicalmente el concepto de informalidad, pues "es un error concebirla como un problema de invasión del espacio público o la criminalidad".



En términos de movilidad el llamado fue a garantizar que las obras avancen y que el Sistema de Transporte se renueve a energías limpias.



EL CDPT resaltó que es fundamental garantizar la participación ciudadana, incluyéndola como uno de los propósitos del Plan de Desarrollo y fortaleciendo el Sistema Distrital de Planeación.

¿Qué responde la Alcaldía?

Claudia López, alcaldesa de Bogotá, felicitó al CTPD y anunció que "vamos a trabajar juiciosamente para revisar el concepto y verlo con mucho rigor". Así mismo, afirmó que es claro que el nuevo contrato social debe incluir a todos los sectores.



Sobre la informalidad, la mandataria aclaró que lo que el Distrito "no está criminalizando la informalidad" sino que busca establecer una propuesta para que sea el Estado quien regule un plan de acción al respecto.



López aclaró que en el momento en que se formuló el Plan de Desarrollo, el covid-19 no había llegado al país, motivo por el cual esto no estaba contemplado, sin embargo, aclaró que el Distrito hará el trabajo correspondiente para blindar el Plan ante esta emergencia y otras futuras.



Por su parte, Adriana Córdoba, secretaria de planeación, felicitó a los miembros del CTPD, "las personas estaban sinceramente dispuestas a aportar, tuvimos 12 audiencias presenciales, hicimos foros especializados, comisiones, reuniones virtuales, recibimos más de 2.200 propuestas que están incluidas en el concepto y vamos a analizar" puntualizó.

¿Cómo fue el proceso de socialización con la ciudadanía?

Hernando Franco, vicepresidente del CTPD, quien explicó que el proceso se dificultó con el aislamiento, sin embargo "rápidamente la gente se adaptó, se lograron cumplir con todas las reuniones programadas y se recogieron todas las inquietudes" afirmó.



Para lograr la entrega del concepto, radicado ayer a las seis de la tarde, el CTPD realizó varias reuniones virtuales y presenciales, recogió todos los aportes e inquietudes de la ciudadanía, revisó documentos de diferentes sectores y finalmente emitió el concepto final que no tuvo ningún voto en contra de los 108 miembros del Consejo.



"Esto ha significado un enorme esfuerzo, nos hemos esforzado para movernos a la virtualidad y pensar la ciudad entre todos" mencionó Lilia Avella, presidenta del CTPD. ​

¿Qué dice el Plan?

La hoja de ruta para la vigencia 2020-2024 está construida bajo cinco líneas estratégicas o propósitos que tienen 30 logros específicos. Según el borrador presentado al Consejo Territorial de Planeación Distrital, cada uno de los logros se conseguirá a través de la ejecución de 70 programas generales y 17 estratégicos.



La primera línea estratégica es la creación de un 'nuevo contrato social para incrementar la inclusión social, productiva y política', esto tiene varios objetivos, reducir la pobreza monetaria y multidimensional, cerrar las brechas de inequidad, aumentar y mejorar la cobertura, calidad y competencias en todo el ciclo de la formación integral, aumentar la inclusión, el acceso a emprendimientos y vivienda propia y promover la transformación cultural.



El segundo propósito consiste en “cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá, adaptarnos y mitigar el cambio climático”. Esto se haría aumentando espacio público y áreas verdes, protegiendo todas las formas de vida, reduciendo la contaminación atmosférica, visual y auditiva e incrementando la separación en la fuente, el reciclaje y la utilización adecuada de los recursos.



En tercer lugar está el propósito de “inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación”. Este punto incluye la disminución de culturas violentas, como el machismo, la xenofobia, el racismo, el clasismo y la homofobia.



El propósito que busca “hacer de Bogotá-Región un modelo de movilidad, creatividad y productividad incluyente y sostenible” tiene tres logros para mejorar la experiencia de viaje en tiempo, calidad y costo, promover sectores de alto impacto de largo plazo e incrementar la oferta de actividades y la infraestructura para el uso y disfrute del tiempo libre.



Por último está “construir Bogotá-Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente”. En este apartado, que tiene cuatro logros, el esfuerzo se concentrará en crear una plataforma como método de gobernanza. Allí los ciudadanos podrán radicar y consultar procesos y peticiones ante la Alcaldía. Además, otro objetivo es promover procesos de integración y convertir a Bogotá en un territorio inteligente.

¿Cómo fue construido el Plan?

El borrador del Plan Distrital de Desarrollo tuvo la intervención de varios actores. La Administración abrió quince encuentros de grupos focales, además, recibió 230 aportes e ideas ciudadanas y 130 más, de actores como la Cámara de Comercio de Bogotá y ProBogotá.



Los miembros del Concejo también participaron enviando 406 propuestas. Pero, sin duda, el aporte más importante fue el de 7.790 niñas, niños y jóvenes, que le escribieron cartas a la alcaldesa respondiendo ¿Cómo sería su ciudad soñada? (Vea las cartas aquí)

REDACCIÓN BOGOTÁ

El Tiempo @BogotaET