Consejo de Estado rechaza medida que buscaba frenar metro elevado

El Consejo de Estado aceptó para su estudio la demanda de nulidad simple contra el metro elevado pero rechazó la solicitud de medida cautelar de urgencia, es decir de frenar a megaobra.



El alto tribunal de lo administrativo considera que "no se evidencia que exista certeza de la inminente configuración de los riesgos que denuncia la parte demandante", señala parte de esta decisión.

También se argumenta que no se puede tomar una decisión sin permitirle ejercer el derecho a la defensa de la parte demandada.



Como lo informó EL TIEMPO el lunes anterior, los miembros de la izquierda consideran que el metro se aprobó sin los estudios de factibilidad, con inconsistencias en el número de pasajeros, con obras que no estaban aprobadas y con “costos de los riesgos del proyecto, que no se habían presupuestado en el documento original y que incrementan el rubro en más de $ 817.000 millones”.



La acción fue interpuesta por concejales del Polo Democrático Xinia Navarro, Celio Nieves, Álvaro Argote, Manuel Sarmiento y Celio Nieves.



La semana pasada, la candidata de la Alianza Verde, Claudia López, se sumó a esta demanda.



El Consejo de Estado dice que en el expediente solo consta la aseveración de los solicitantes que plantean argumentos en términos hipotéticos "y sin un sustento concreto del pronóstico de sobrecostos o indemnizaciones que se aduce deberá asumir el Distrito".



López dijo que el Consejo de Estado y la Procuraduría General de la Nación "deben darnos ya certeza de que no hay riesgos de corrupción ni ilegalidades en la licitación del metro. Queremos una gran obra de movilidad para todos no un gran negocio de sobre costos y riesgos corrupción para unos", trinó el pasado 19 de julio.



BOGOTÁ