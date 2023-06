La Sección Quinta del Consejo de Estado le dio la razón al concejal de Bogotá, Julián Rodríguez Sastoque, y ordenó al Gobierno nacional reglamentar en tres meses el Registro Nacional de Zonas Deforestadas, una herramienta fundamental en la lucha contra la deforestación, que permite identificar y generar estrategias para combatir el fenómeno en los territorios afectados.

“El Consejo de Estado nos dio la razón, y en segunda instancia confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ordenándole al presidente de la República, Gustavo Petro, y a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad reglamentar en tres meses el Registro Nacional de Zonas deforestadas del país”, dijo el concejal de la Alianza Verde, Julián Rodríguez Sastoque.



Cabe destacar que, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, entidad ante la que el concejal Rodríguez Sastoque interpuso la petición, había fallado en primera instancia dándole la razón al funcionario, sin embargo, el Gobierno nacional apeló argumentando que no contaba con los recursos para implementar el Registro y que había tomado las medidas necesarias frente al cumplimiento de la Ley de Acción Climática que contempla el Registro.

Deforestación. Foto: Tatiana Rojas Hernández

“Importante aclarar que, el Consejo de Estado revisó los argumentos de la Presidencia y el Ministerio de Ambiente, que eran excusas para no implementar el Registro, y decidió mantener la decisión de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de ordenar al Gobierno nacional reglamentar el Registro Nacional de Zonas Deforestadas en un plazo de tres meses”, agregó el concejal.



Para el Consejo de Estado, el Gobierno nacional, en cabeza del presidente de la República y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, incumplió el artículo 31 de la Ley 2169 de 2021, Ley de Acción Climática, pues luego de más de un año de su entrada en vigencia no ha reglamentado ni creado el Registro Nacional de Zonas Deforestadas.



El Alto Tribunal consideró además que, las actuaciones del Ministerio no son suficientes, pues solo se ha limitado a organizar mesas de trabajo y no ha asignado los recursos suficientes para poner en marcha este Registro. La noticia es un paso determinante hacia para la conservación de los ecosistemas, materia en la que trabaja el concejal de la Alianza Verde como una de sus banderas.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DEL CONCEJO DE BOGOTÁ