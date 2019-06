Consejo de Estado ratifica elección de la Cámara por Bogotá

Aunque la sección quinta del Consejo de Estado encontró "inconsistencias durante el proceso de escrutinios de la Cámara por Bogotá, estas no tienen incidencia en la votación que permita acceder a las pretensiones de la demanda y, por ello, habrán de negarse".En otras palabras, esto significa que esa corte mantiene las 18 curules de los actuales representantes de la ciudad.

Así se desprende luego del fallo proferido el jueves 6 de junio, tras resolver una demanda de nulidad interpuesta por el ex-candidato por Cambio Radical, Felipe Ríos, quien demandó la elección a la Cámara por Bogotá.



Ríos denunció presuntas irregularidades como diferencia de votos en los escrutinios, tachaduras, enmendaduras y diferencias de porcentajes entre los votos depositados por Cámara frente a Senado.



En particular, desde un principio Ríos señaló a su copartidario, José Daniel López, quien sí alcanzó a obtener curul como representante a la Cámara, de presuntas conductas punibles.



Sin embargo, en este fallo del Consejo de Estado deja en firme la Cámara por Bogotá.



En diciembre pasado, la Fiscalía ordenó archivar el proceso penal por que no se estableció que se cometiera un delito.



"La verdad siempre sale a la luz de manera consistente. Tanto la Fiscalía General determinó que no hubo irregularidades y la sentencia del Consejo de Estado dijo que no cambia -la composición de la Cámara- , aunque hubo errores puntuales que nos perjudicaron por igual, tanto el doctor Ríos como a mí. La diferencia se mantiene en más de mil votos. Acato y respeto la decisión del Consejo de Estado", dijo el representante López.

REDACCIÓN BOGOTÁ