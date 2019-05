Explosión en el barrio La Estrada pudo ser una tragedia mayor

A las 12:42 de la tarde de este viernes, el primer piso de un edificio en el barrio La Estrada, al occidente de Bogotá, voló en mil pedazos. Allí funcionaba desde hace 15 años Tejos y Bocines El Diamante, que vendía elementos de tejo.



Sin embargo, vecinos del local aseguraron que allí se distribuían mechas y pólvora: una de las posibles causas de la tragedia que dejó 4 muertos, 26 heridos y 17 viviendas afectadas.

Elkin Zipacón, quien vive hace seis años en el tercer piso de esa construcción, donde funcionaba el local, ubicado en la carrera 70 n.° 70-38, le dijo a EL TIEMPO que en el primer piso “vendían pólvora. Conozco a don José, el dueño del local”. Elkin logró sacar a su esposa y su hijo del apartamento, protegiéndolos con una cobija húmeda. “Había que reaccionar rápido, el humo nos asfixiaba”, narra.

Y, aunque los vecinos consideran que la posible causa de la explosión fue la pólvora que allí se guardaba, las autoridades aún no han determinado el origen exacto de esta.



Durante la emergencia, el secretario de Seguridad, Jairo García, no descartó que la causa haya sido “la presencia de pólvora o de gas natural”. “La información preliminar que tenemos es que no tenía el permiso de uso de suelo para esas actividades, y eso se investigará”, dijo a los medios.



Igualmente, Pedro Manosalva, director del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, aseguró que el local no tenía permisos para expender ni manipular pólvora.



La alcaldía local de Engativá, encargada de hacer el control y seguimiento a los negocios de la zona, no tiene “expedientes” del establecimiento Tejos El Diamante ni tampoco ha recibido denuncia alguna sobre una actividad ilegal.

Pudo ser mucho peor

Luego de la emergencia, vecinos del barrio La Estrada, donde ocurrieron los hechos, comentaron que si no hubiera sido porque en el momento exacto de la explosión pasó frente al local un furgón, que habría terminado absorbiendo la onda, la tragedia pudo haber sido mayor. No obstante, esto no ha sido confirmado por las autoridades.



Lo que sí es cierto es que al frente de Tejos y Bocines El Diamante funciona la sede de preescolar de la institución educativa Néstor Forero Alcalá, que alberga 231 estudiantes.



Además de locales comerciales, en la zona también hay viviendas, una torre de energía de alta tensión, parqueaderos y ventas de pintura, pegante y otros elementos de ferretería.

Ante esta emergencia, Carlos Carvajal, presidente de la Federación Nacional de Pirotécnicos (Fenalpi), le dijo a este diario que hace falta más control de las autoridades sobre la fabricación y almacenamiento de pólvora, ya que esto no está permitido en entornos urbanos. Aunque aclara que la fabricación de mechas –lo que habría en el local de tejos– es una actividad diferente a la fabricación de pirotecnia categorías 1, 2 y 3.



La supervisión de estos últimos está a cargo del Distrito. Pero, en el caso de las mechas y otros explosivos, la responsabilidad es del Departamento de Control, Comercio y Armas (DCCA), del Ministerio de Defensa.



En un comunicado, Fenalpi señaló que en el lugar de la explosión “no se vendían artefactos pirotécnicos ni era un establecimiento regulado por el marco normativo de pirotecnia”.



Carvajal explicó que el tipo de mezcla “utilizado en mechas de fósforo rojo con clorato es inestable y solo con el tacto puede explotar. Si se genera un accidente y la carga pírica es menor a 40 kilos, la infraestructura del lugar no debería correr mayor riesgo ni se daña”. Pero esto sí sucedió.



“Llama la atención que los entes de control pertinentes hayan permitido la fabricación de este tipo de artículos en un espacio urbano, ya que según el Plan de Ordenamiento Territorial, existe un régimen que la prohíbe”, apunta Carvajal.



Mientras las investigaciones avanzan, un puesto de mando unificado del Idiger permanecerá en la zona para evaluar daños y dar ayudas a los propietarios de los predios afectados.

Video Qué pasó con los 231 niños del colegio ubicado frente a la explosión

Profesoras, las heroínas en medio de la tragedia

Cuando la explosión sacudió el barrio La Estrada, los vidrios de la institución educativa Néstor Forero Alcalá estallaron en pedazos. Todo fue confusión y desorientación. 231 niños que a esa hora elaboraban tarjetas para el Día de la Madre o que estaban almorzando quedaron aturdidos, consternados. Lloraron.



De inmediato, la rectora de la institución, Miryam Blanco, nerviosa pero decidida a evacuar, dio la orden a todo el personal para sacar a los niños de ese sitio y llevarlos a dos cuadras de allí, a la sede A del Forero Alcalá.

Los niños del colegio Néstor Forero Alcalá fueron evacuados por los docentes y administrativos. Foto: Yuliana Narváez

Los profesores, los directivos y todo el personal administrativo comenzaron a organizar la salida de los menores entre los 5 y los 8 años, para evitar que el techo o que un vidrio les cayera encima. En medio de la confusión y el aturdimiento, la mayoría de los pequeños fueron llevados por el barrio, donde también se vivía un caos.



“Cuando sonó la explosión hubo confusión. Los vidrios estallaron, los niños lloraban, pero nos organizamos y los protegimos”, le dijo Blanco a EL TIEMPO, al reconocer el trabajo y el apoyo de directivos, docentes y cuerpo administrativo para salvaguardar la vida de los pequeños.



De los ocho escolares valorados por el cuerpo médico que llegó a atender la emergencia, dos niñas resultaron con heridas menores, es decir, para suturas, según informó la secretaria de Educación, Claudia Puentes.



Las menores fueron trasladadas a centros asistenciales y luego las dieron de alta.

Un grupo de estudiantes fueron entregados, uno a uno, a los padres que en ese momento llegaron al colegio. Cada una de las profesoras responsables de los cursos entregaron los niños a sus respectivos padres.



“Las profesoras son unas heroínas. Sacaron a los niños con todo el cuidado y la organización. Ni uno solo resultó grave. Hay dos con cortaduras leves y una profesora en valoración”, dijo la secretaria de Educación, quien destacó también la decidida acción de la rectora para proteger a los pequeños.



Lo que ahora muchos en el sector de La Estrada se preguntan es qué hace un negocio como el que explotó cerca de una institución educativa y en medio de un barrio que tiene vocación residencial y comercial. En total, 17 edificaciones a la redonda fueron afectadas por la onda explosiva.



Y mientras las autoridades establecen si la estructura física del colegio sufrió afectaciones, los niños no tendrán clases. De hecho, este lunes no funcionará la sede B de la institución educativa.



