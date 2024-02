Conozca qué trámites puede realizar en la Personería de Bogotá

La Personería de Bogotá D.C. es una entidad de control del Distrito Capital que, con un enfoque integral e inclusivo, salvaguarda, defiende y fomenta los derechos de las personas.



A través de esta puede presentar una queja si considera que una entidad pública ha incumplido sus funciones.

​

También, supervisa la Función Pública y observa la conducta oficial de los servidores públicos en la ciudad, con el fin de contribuir al logro de los objetivos del Estado.



¿Qué servicios ofrece la Personería de Bogotá?

Algunos de los trámites que se pueden realizar incluyen:



1. Denuncias y Quejas:

- Presentación de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos.

- Quejas sobre la prestación de servicios públicos.



2. Acompañamiento Jurídico:

- Asesoramiento legal en casos de interés público o colectivo.



3. Participación Ciudadana:

- Consultas sobre mecanismos de participación ciudadana.

- Iniciativas para el control social y la rendición de cuentas.



4. Trámites Disciplinarios:

- Presentación de quejas contra servidores públicos por presuntas faltas disciplinarias.



5. Información y Orientación:

- Consultas sobre derechos y deberes ciudadanos.

- Orientación sobre trámites y procesos en los que la Personería pueda intervenir



Tenga en cuenta que los trámites a realizar no tienen ningún costo.



¿Dónde puede encontrar sedes de la personería?

Puntos de atención de RedCADE:



Supercade Suba: Calle 146A No. 105-95 módulo D

Supercade 20 de Julio: Carrera 5A No. 30 D - 20 Sur

Supercade CAD: Carrera 30 No. 25-90 módulo D

Supercade Américas: Av. Carrera 86 No. 43 - 55 Sur módulo D

Supercade Bosa: Calle 57 Q Sur 72 D-94

Supercade Manitas: Carrera 18 L No. 70B – 50 Sur

Supercade Engativá: Carrera 113B No. 66-54

Cade Servitá: Calle 165 No. 7-39

Supercade Social: Diag. 23 No. 69 A - 55, Módulo 5 Local 124 Terminal de Transportes

Foto: Personería de Bogotá

Puntos de atención a víctimas:

Los Centros de Encuentro para la Paz y la Integración Local de Víctimas de Conflicto Armado Interno (en adelante CEPIL) son:



1. CEPIL Suba: Transversal 126 No. 133 - 32, Barrio La Gaitana

2. CEPIL Chapinero: Calle 63 No. 15-58, Barrio Chapinero

3. CEPIL Terminal Ciudad Salitre: Diagonal 23 No. 69A - 55, Módulo 5, Local 124

4. CEPIL Rafael Uribe Uribe: Calle 22 sur No. 14 A -99 Barrio San José

5. CEPIL Bosa: Calle 69 A Sur No. 92-47 Barrio Metro vivienda

6. CEPIL Patio Bonito: Carrera 87 No. 5 B - 21 Sur (CADE)

7. CEPIL Ciudad Bolívar: Carrera 17 F No. 69A - 32 Sur



Para más información visite la página oficial de la Personería o ingrese a https://bogota.gov.co/servicios/entidad/personeria-de-bogota



