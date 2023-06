La Secretaría de Salud Distrital publicó en sus cuentas de redes sociales los puntos habilitados para quienes quieran vacunarse contra el Covid-19 y otras enfermedades este sábado 3 de junio.



Así mismo, debe tener en cuenta que los puntos que siempre están habilitados para hacerlo también se encuentran dispuestos a recibir a la ciudadanía para aplicar dicha vacuna.

Estos son los puntos habilitados para que usted asista a aplicarse el biológico:



- Cafam Floresta: de 8 a.m a 4 p.m.

- Centro comercial Centro Mayor: 8 a.m. a 5 p.m.

- Parque Fontibón, Parque Bellavista y Centro Comercial Plaza Imperial: de 9 a.m. a 3 p.m.

- Centro comercial Altavista y Centro comercial Ciudad Tunal: de 9 a.m. a 4 p.m.



Todas las personas que deseen vacunarse lo pueden hacer, sin importar la EPS a la que se encuentre afiliado o si no cuenta con ella.



También, debe tener en cuenta que en el caso de requerir la vacuna Pfizer o Moderna no hay disponibilidad de estas.

👋Aquí los puntos de vacunación💉 que estarán habilitados durante este sábado 03 de junio.

¡Ahora en Bogotá, en los puntos de vacunación habituales, también te puedes proteger contra el covid-19! 👉🏼https://t.co/SUuj8qtAfs#AVacunarAlMultiverso ⬇️ pic.twitter.com/4cIWvc77V7 — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) June 3, 2023

