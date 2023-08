Con miras a las próximas elecciones regionales, los ciudadanos bogotanos tienen la oportunidad de inscribir su cédula en diversos puntos dispuestos en la capital colombiana.



Este proceso es fundamental para garantizar el ejercicio democrático y asegurar que los votantes estén debidamente registrados en sus respectivas localidades.

La Registraduría Nacional de Colombia insta a todos los ciudadanos a estar atentos y no dejar pasar la fecha límite para inscribir sus cédulas, asegurando su participación en las elecciones regionales de 2023. El plazo finaliza el próximo martes 29 de agosto de este año.

La fecha de la votación está programada para el 29 de octubre de 2023. En esta jornada se decidirán varios puestos a nivel regional, incluyendo 32 gobernadores y 418 diputados que conformarán las asambleas departamentales.



Además, se elegirán 1.102 alcaldes y 12.072 concejales de distintos municipios y ciudades del país. También se designarán 6.513 ediles, quienes formarán parte de las Juntas Administradoras Locales (JAL).

Las elecciones serán el 29 de octubre. Foto: EL TIEMPO

Si desea encontrar dónde están ubicados los puntos móviles para inscribir su cédula en estas elecciones, puede utilizar la plataforma en línea Mapas Bogotá. Esta herramienta ha sido creada gracias a la colaboración entre la Infraestructura de Datos Espaciales del Distrito Capital (IDECA) y la Registraduría Distrital del Estado Civil.

Es importante recordar que si ya formó parte de las votaciones de 2022, ya sea en las elecciones legislativas del 14 de marzo, las presidenciales del 29 de mayo y 19 de junio, su identificación ya está registrada y está habilitada para participar en las elecciones regionales de este mismo año.

Conozca cuáles son los puntos de inscripción de cédulas

Usaquén



-Centro Comercial Unicentro: Carrera. 15 # 124-30 de 11:00 a. m. hasta las 8:00 p.m.



-Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara: Carrera 7 # 115 - 60 de 11:00 a. m. hasta las 8:00 p.m.



-Centro Comercial Palatino: Carrera 7 # 138 - 33 desde las 11:00 a. m. hasta las 8:00 p.m.



-Centro Comercial Cedritos 151: Calle 156 # 16 - 56 desde las 11:00 a. m. hasta las 8:00 p.m.



-Central de Abastos del Norte CODABAS: Carrera 7 # 180 - 75 desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p.m.

Chapinero



-Centro Comercial Avenida Chile: Calle 72 # 10-34 desde las 11:00 a. m. hasta las 8:00 p.m.



-Unilago: Carrera 15 # 78-33 desde las 11:00 a. m. hasta las 8:00 p.m.



-Centro Comercial Lourdes: Calle 63 # 9A -87 desde las 11:00 a. m. hasta las 8:00 p.m.

Santa Fe



-El Gran San: Carrera 10 # 9 - 37 desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.



-Centro Comercial San Martín: Carrera 7 # 32 -16 desde las 11:00 a. m. hasta las 8:00 p.m.



-Centro Come: Calle 19 # 5 - 30 desde las 11:00 a. m. hasta las 8:00 p.m.



San Cristóbal



-Centro Comercial Bazar 20 de Julio: Carrera 7 # 20 - 25 sur desde las 11:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.



-Centro de Desarrollo Comunitario La Victoria: Diagonal 37Bis Sur # 2-81 desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.



-Centro Médico San Camilo: Carrera 15 # 69-60 SUR desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.



-Alcadía Local de San Cristóbal: Avenida 1 de mayo # 1 - 40 sur desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Usme



-Centro Comercial Altavista: Cra 1 # 65 D - 58 Sur desde las 11:000 a.m. hasta las 8:00 p.m.



-Alcaldía Local de Usme: Calle 137 sur # 3a - 44 desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.



-CDC Julio César Sánchez: Calle 91 Sur # 4c-26 desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.



Tunjuelito



-Centro Comercial Ciudad Tunal: Calle 47B Sur # 24B - 33 desde las 11:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.



-Centro Comercial Venecia Plaza: Diagonal 46 SUR # 53 - 37 desde las 11:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.



-Biblioteca Gabriel García Márquez Tunal: Calle 48B sur # 21 -13 desde las desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Bosa



-Centro Comercial Gran Plaza Bosa: Calle 65 Sur # 78h-51 desde las11:00 a.m. hasta las 08:00 p.m.



-Centro Comercial Trebolis: Carrera 95 A # 49C - 80 Sur desde las 11:00 a. m. hasta las 8:00 p.m.



-Jumbo Autopista Sur: Calle 57 Sur # 72D- 18 desde las 11:00 a.m. hasta las 08:00 p.m.



-Complejo Judicial Parques de Bogotá: Calle 85 # 94 - 35 sur desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.



Kennedy



-Centro Comercial Plaza de las Américas: Carrera 71 D # 6 -94 Sur desde las 11:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.



-Centro Comercial El Edén: Avenida Boyacá o carrera 72 #12B- 18 desde las 11:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.



-Éxito Américas: Avenida Américas #68 A 94 desde las 11:00 a.m. hasta las 08:00 p.m.



-Centro Comercial Ciudad Tintal: Carrera 94 #6 C - 30 desde las 11:00 a.m. hasta las 08:00 p.m.



-Centro Comercial Tintal Plaza: Carrera 86 # 6 -37 desde las 11:00 a.m. hasta las 08:00 p.m.



-Centro Comercial Milenio Plaza: Avenida ciudad de Cali # 42B - 51 SUR desde las 11:00 a.m. hasta las 08:00 p.m.



Fontibón



-Centro Comercial Hayuelos: Calle 20 # 82 -52 desde las 11:00 a.m. hasta las 08:00 p.m.



-Centro Comercial Salitre Plaza: Carrera 68B # 24 - 39 desde las 11:00 a.m. hasta las 08:00 p.m.



-Centro Comercial Multiplaza: Calle 19A # 72 - 57 desde las 11:00 a.m. hasta las 08:00 p.m.



-Centro Comercial Portal de la Sabana: Diagonal 16 # 104-51 desde las 11:00 a.m. hasta las 08:00 p.m.

Si no participó en las elecciones del año 2022 y tiene dudas sobre si su cédula figura en el registro electoral, tiene la opción de visitar la página de la Registraduría para confirmar dónde se encuentra inscrito. Luego, puede utilizar la aplicación Mapas Bogotá para localizar con precisión el lugar. Para lograrlo, siga estos pasos:

1. Acceda al sitio web de Mapas Bogotá en la dirección www.mapas.bogota.gov.co. Una vez dentro, se le presentará en pantalla un mapa detallado de toda la ciudad.

2. En la esquina superior izquierda del mapa, escriba 'Elecciones Regionales' y presione Enter. Debajo del buscador, encontrará la opción 'Puestos de inscripción de cédulas'. Al seleccionarla, verá en azul los puntos móviles en Bogotá para la inscripción de cédulas.

3. Tras seleccionar 'Puestos de inscripción de cédulas', verá unos íconos azules en el mapa. Halle su localidad o punto cercano y al hacer clic, el sistema mostrará dirección y horario exactos.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

