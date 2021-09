¿Buscando plan? Le presentamos el Museo del Mar de Bogotá

El Museo del Mar nació en 1969 con el objetivo de recrear un espacio en el que los estudiantes bogotanos se familiarizan con el entorno marino y en el cuál los planteles educativos tuvieran la posibilidad de visitar para complementar su proyectos pedagógicos.

De acuerdo a la web del museo, las instalaciones cuentan con más de mil ejemplares de animales exóticos, varios de ellos con un elevado valor científico y trabajados bajo el proceso de taxidermia, los cuales se exhiben en acuarios secos que simulan el medio sumergido.



Para todos los gustos

El Museo del Mar cuanta con cinco salas de exposición para sus visitantes, cada una con diferentes temáticas:

Ecosistemas marinos sumergidoscon litoral rocoso, praderas de pastos marinos, ecosistemas de arrecife coralino y zona pelágica

Ecosistemas marinos emergidos con zonas polares,ecosistemas de manglar, playas arenosas y acantilados rocosos.

Ambientes particulares con fósiles marinos y conchas marinas.

Mamíferos acuáticos.

Y una sala interactiva.

Planee su visita

El museo se encuentra ubicado en la carrera cuarta con calle 22. Se puede visitar en salidas guiadas o particulares de lunes a viernes de 9:00 a.m. hasta las 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. hasta las 4:30 p.m., y los sábados de 9:00 a.m. hasta las 12:30 p.m.



"La temática de cada visita depende del nivel escolar o de la solicitud de la institución al momento de separar la cita, esta debe realizarse mínimo con 8 días de anticipación únicamente por vía telefónica. La visita guiada se realiza con grupos mínimos de 20 personas y máximo 60. Los días sábados no hay recorridos guiados", indica la web del museo.

