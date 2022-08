El festival de rock más importante de la región sigue sumando artistas internacionales al cartel de los que tocaran durante cuatro fechas en Bogotá en noviembre de este año. En esta oportunidad el Instituto Distrital de las Artes confirmó seis nuevas estrellas del genero que rockearán en el escenario capitalino.



Este anuncio de seis nuevos artistas internacionales traerá a Bajofondo, el máximo exponente de la música del Río de la Plata, como bautizaron sus creadores a esta combinación de tango, candombe, murga y milonga con rock, electrónica, hip hop y jazz, por expresar el universo sonoro que comparten Argentina y Uruguay.



La agrupación estará por primera vez en Rock al Parque que, históricamente, ha abierto las puertas a los artistas que experimentan con la mezcla de las músicas latinoamericanas y exploraciones electrónicas, y tendrá en sus tarimas a este grupo que, por más de 20 años, ha sido reconocido y premiado en múltiples ocasiones por la calidad de sus producciones.



Bajofondo traerá en vivo a Gustavo Santaolalla, Juan Campodónico, Luciano Supervielle, Javier Casalla, Martín Ferrés, Gabriel Casacuberta y la Vj Verónica Loza, acompañados de un ensamble de cuerdas dirigido por el maestro Alejandro Terán, un célebre músico con una trayectoria de casi cuarenta años trabajando con los músicos más representativos del rock de su país como Charly García y Gustavo Cerati, entre muchos otros.



Otro de los invitados internacionales son los mexicanos de Maldita Vecindad y los hijos del 5º patio, caracterizados a lo largo de sus más de 35 años de carrera por plasmar en su música y en su puesta en escena los símbolos de su país. La Maldita regresa exactamente 25 años después de haber estado en Rock al Parque, en la edición de 1997, cuando justamente el festival duró más de tres días, al igual que este año.

Un representante del movimiento ‘Punk’ en el Rock al Parque de 2015. Foto: Juan Diego Buitrago. EL TIEMPO

De otra orilla musical mexicana, a Rock al Parque llegará por primera vez Ximena Sariñana, quien se dio a conocer en toda América Latina cuando lanzó el álbum Mediocre (2008), un hito en popularidad, producido por el renombrado argentino Tweety González, que marcó a su generación en su país, seguido de Ximena Sariñana (2011), con el cual conquistó a la crítica del continente. Hoy día, cuenta cinco álbumes de estudio y su conexión con los públicos jóvenes hace que permanezca vigente en la escena musical hasta la fecha.



Desde España, se suma a la delegación de ese país para esta edición del Festival El Columpio Asesino, una agrupación surgida a finales de los años 90 en la ciudad de Pamplona. Con una propuesta inclasificable por su variedad, con trazas de rock, punk, new wave y pop oscuro, sin límites creativos en sus composiciones, atravesadas por la crudeza y letras corrosivas e ingeniosas interpretadas por dos vocalistas, un hombre y una mujer, generan atmósferas capaces de hipnotizar a cualquier fanático del rock.



Europa estará presente con otro invitado, uno que esperaban hace años sus miles de seguidores en el país. Se trata de Discharge, fundada en a finales de los años setenta como una banda de punk, pero que se convirtió en referencia para agrupaciones de las décadas posteriores por su exploración de diversos sonidos, que terminaron convirtiéndose en subgéneros como el Discore o D-beat. Discharge sentó las bases para el grind, black metal, thrash, hardcore punk y estilos nacidos en la década de los 80.



También con sonidos duros y vanguardia, la estridencia llega con una agrupación estadounidense que estuvo nominada como Mejor Acto Internacional en los premios 2022 de la tradicional revista musical inglesa Kerrang! Se trata de Ho99o9 (Horror), que combina de forma caótica punk, hip hop y música industrial y ha seducido a músicos de la talla de Mike Patton, quien los ha invitado a abrir shows de Mr.Bungle y Dead Cross, y de The Prodigy, grupo con el que hicieron una colaboración en el sencillo Fight Fire With Fire de 2018.



REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE IDARTES