El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) expedido por decreto el 29 de diciembre pasado por la alcaldesa Claudia López crea figuras como las Actuaciones estratégicas, donde el Estado y los privados concentrarán sus acciones para consolidar el desarrollo de grandes zonas de la ciudad; las áreas de grandes servicios metropolitanos, que permiten la integración regional e internacional a partir de la prestación de servicios y actividades económicas; las Unidades de Planeamiento Local (UPL), que reemplazarán a las UPZ y se convertirán en localidades, y las Zumas, áreas donde se adelantarán acciones para disminuir las emisiones y el impacto en la salud.

Estas se suman a estrategias –más conocidas–, como la de organizar el territorio en torno de las manzanas del cuidado, la densificación de la ciudad, privilegiar al peatón y la movilidad férrea, la que permitirá ubicar equipamientos donde se necesiten y otras.

1. Establece las actuaciones estratégicas

El POT prevé 32 actuaciones urbanísticas, que son intervenciones integrales en espacios donde confluyen proyectos o estrategias para concretar el modelo de ocupación territorial. Serán en grandes zonas, y en ellas se concentrará la acción pública y privada para consolidar nodos de desarrollo, equipamientos, generación de empleos, producción de vivienda y generación de espacio público.



El plan establece poner en marcha las actuaciones estratégicas: Lagos de Torca, Toberín, Ciudadela educativa y del cuidado, Teleport-Santafé, Polo Cultural, Pieza RioNegro, Ferias, Distrito aeroportuario-Engativá, Distrito aeroportuario-Fontibón, Campín - 7 de Agosto, Chapinero verde e inteligente, Pieza Reencuentro, Zona Industrial, Montevideo, Eje Tintal, Porvenir, Chucua La Vaca, Metro Kennedy, Fucha Metro, Sevillana, 20 de Julio, Reverdecer Sur, Borde Usme, Calle 72 y Eje Puente Aranda.

2. Las áreas de grandes servicios metropolitanos

El Plan de Ordenamiento Territorial establece una nueva figura en términos de suelo: las Áreas de Grandes Servicios Metropolitanos. Estas son zonas que permiten la integración metropolitana, regional e internacional a partir de la prestación de servicios o vinculación de funciones estratégicas y actividades económicas.



En estas grandes áreas entran el borde aeroportuario y el anillo logístico de occidente –con la consolidación del circuito de infraestructura para el transporte de carga que conforman la ALO Sur y la ALO Centro, la ampliación de la calle 13, la prolongación de la calle 63 hasta la concesión Devisab, en Cundinamarca; el paso a desnivel en el sector del puente de guadua en la calle 80–, el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, la zona industrial en la localidad de Puente Aranda, el parque industrial San Benito y la zona industrial La Factoría, entre otros.

3. Densifica más la ciudad

La norma plantea un cambio de 180 grados en la manera como se quiere que la ciudad crezca. Ya no se buscará que siga expandiéndose hacia los bordes, sino aprovechar los espacios donde se pueda construir; en otras palabras, construcciones más elevadas y aumentar la densidad. La apuesta para generar vivienda nueva es construir en suelo sin desarrollar, que se estima en un 10 por ciento del área de la ciudad, como Lagos de Torca (en las localidades de Usaquén y Suba) y en Usme, Ciudad Bolívar y Santa Fe.



En los grandes suelos de desarrollo, la obligación será destinar el 40 por ciento para vivienda de interés social (VIS). También se contemplan las áreas en renovación urbana, que son zonas construidas que están dispersas en la ciudad y representan más o menos el 17 por ciento del suelo. La idea es densificar sobre grandes corredores de transporte.

4. Desaparecen las UPZ para dar lugar a más localidades

El POT propone la creación de 33 Unidades de Planeamiento Local (UPL), con poblaciones de aproximadamente 250.000 habitantes. La idea es que estas unidades reemplacen las 112 UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal) y las 20 localidades que existen actualmente. Las UPL recogerán las dos figuras y quedarán como organismos político-administrativos. Esa transformación se realizará en dos fases.



En una primera, en los próximos 6 años, se definirá cómo será el tránsito de UPZ a UPL, y en la segunda, de UPL a localidades. La idea es que allí los residentes puedan encontrar servicios de salud, cuidado, educación, cultura y empleo, entre otros, más cerca del lugar de residencia, en trayectos que pueden realizarse a pie, en bicicleta o en transporte público y cuyo recorrido tomaría máximo 30 minutos

5. Privilegia al peatón y la movilidad férrea

Bogotá se organizará alrededor del peatón y privilegiará la movilidad férrea. Esto se traducirá en planear cinco líneas de metro (Bosa-calle 72, Suba y Engativá-calle 72, Soacha-Centro Ampliado, Usme-calle 63, calle 63-200), siete cables aéreos, dos líneas de Regiotram, 32 corredores verdes, 20 corredores de alta capacidad (o logísticos de transporte), 416 kilómetros adicionales de bicicarriles y 43 para cicloalamedas, 221 kilómetros de red peatonal mejorada y 171,88 hectáreas de espacios públicos peatonales renaturalizados y reverdecidos.



La propuesta no contempla la prolongación de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) en su tramo Norte, aunque sí la ALO Sur (entre Chusacá y la calle 13) y Centro (entre las calles 13 y 80), ni la extensión de la avenida Ciudad de Cali ni la Boyacá hasta el municipio de Chía.

6. Organiza la ciudad al rededor del sistema de cuidado

El POT plantea 45 manzanas de cuidado, una figura ya existente en la ciudad y que ofrece tres líneas de servicios: de respiro, de formación y de relevo para las cuidadoras; de atención a las personas que cuidan, y de construcción de nuevas masculinidades, para que los hombres también se involucren en el cuidado.



El objetivo es crear, a través del Sistema Distrital de Cuidado, una red de equipamientos y servicios sociales para reconocer, reducir y redistribuir la carga de cuidado. Que pase de la pobreza de las mujeres al cuidado institucional para devolverles tiempo.



Así se debe garantizar que haya servicios para las personas cuidadoras, los niños, las personas con discapacidad y los adultos mayores. El POT plantea 16 nodos de equipamientos, 45 manzanas del cuidado (el objetivo es que haya al menos una por cada una de las 33 UPL), 60 equipamientos educativos nuevos y 24 hospitales nuevos.

7. Propone hacer más de 580.000 viviendas

La propuesta es habilitar suelo para 1’500.000 viviendas. Pero se estima que por efecto del Plan de Ordenamiento Territorial se iniciará la construcción de 589.000 viviendas en 13 años (según proyecciones del Dane, la ciudad necesitará cerca de 1’067.000 viviendas en un lapso de 12 años), de las cuales más del 56 por ciento será para la población de menores ingresos.



El objetivo del POT también es establecer las condiciones de calidad para la vivienda, así: 42 m² será el estándar mínimo de la vivienda VIP y VIS, es decir, en este tipo de vivienda no se podrán hacer miniapartamentos. Además, el 30 por ciento del área habitable total de la vivienda será para cuartos de habitación. Por el contrario, la vivienda no VIS no tendrá límite de área. Se propone, así mismo, reasentar 9.500 hogares expuestos a riesgos y hay 191,23 hectáreas susceptibles de ser legalizadas.

8. Equipamientos donde se necesiten

El Plan de Ordenamiento Territorial plantea la ubicación en cualquier lugar de la ciudad, donde se necesiten, de equipamientos de seguridad, como cárceles, Unidades de Reacción Inmediata (URI), Centros de Traslado por Protección (CTP) y casas de justicia. La instalación de este tipo de equipamientos ha llevado a que las administraciones enfrenten la oposición de las comunidades cercanas. Cabe recordar que la Administración Distrital y el Ministerio de Justicia han previsto construir una ciudadela carcelaria en la zona de La Picota.



Allí se trasladarán El Buen Pastor y La Modelo y se construirá una nueva Cárcel Distrital. El POT también contemplan cuatro nuevas URI, dos centros de justicia restaurativa para jóvenes, dos CTP y siete casas de justicia. La idea de estas últimas es que funcionen como en Ciudad Bolívar, donde todos los servicios se encuentran en un mismo lugar.

9. Crear las zonas por un mejor aire

La nueva hoja de ruta de la ciudad contempla la creación de las Zuma (Zonas Urbanas por un Mejor Aire), una estrategia que busca mejorar la calidad del aire en áreas con alta contaminación y vulnerabilidad socioeconómica, a través de acciones que disminuyan las emisiones contaminantes y el impacto en salud. “Vamos a tener intervenciones intersectoriales, que nos permitan mejorar la calidad del aire en esas zonas que están más afectadas por las fuentes fijas y móviles.



Pero, además, tenemos una ciudad pensada para la crisis climática, que crea nuevas centralidades para que las personas tengan que cruzar cada vez menos en vehículos de combustibles fósiles y que podamos transportarnos de manera sostenible, mejorando la calidad del aire y la emisión de gases de efecto invernadero de la ciudad”, ha explicado la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.

10. Aumentar la estructura ecológica principal

Se ordena el territorio a través de la Estructura Ecológica Principal (EEP) y respeta su integridad. La estructura –se amplía en 30 por ciento, al pasar de 96.727,2 a 123.762,92 hectáreas– es garante de los equilibrios ecosistémicos y prima sobre el ordenamiento. A través de la EEP se concretan la descarbonización de la movilidad, el reverdecimiento del espacio urbano y la territorialización del cuidado.



No permite desarrollos en la reserva Thomas van der Hammen, rescata la Media Luna del Sur (conectará los parques ecológicos de los cerros orientales y Entre Nubes, la zona rural de Usme y Ciudad Bolívar y el río Tunjuelito, cuyas rondas serán un gran parque al lado de desarrollo urbanístico), restaura 493 hectáreas de la red de parques del río Bogotá y protege 17 humedales (incluidos dos nuevos), cambiando su categoría de parques ecológicos distritales a reservas distritales de humedal.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

En Twitter: @guirei24