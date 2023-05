Hoy podría ser un día crucial para el futuro de la primera línea del metro de Bogotá. El 'mico' que le da vía libre a un tramo subterráneo y que hace una semana fue incluido a última hora en el Plan de Desarrollo del gobierno Petro, ya fue aprobado por la Cámara de Representantes. Sin embargo, el Senado modificó el texto del polémico artículo.





(Lea también: Metro de Bogotá: llegaron las piezas claves para el viaducto).

Se trata del artículo 370, que dice lo siguiente: "Para proyectos férreos en sistemas de transporte público masivo de pasajeros, que cuenten con convenio de cofinanciación, la Nación podrá cofinanciar dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo un monto superior al setenta por ciento (70%) de los costos asociados a soterrar los proyectos en los que la evaluación costo beneficio establezca esta como la mejor alternativa, aplicando únicamente los requisitos que defina el Gobierno nacional en relación con los citados en el artículo 2 de la Ley 310 de 1996. El Gobierno nacional realizará los trámites presupuestales a que haya lugar a fin ajustar los aportes de la Nación en los convenios de cofinanciación correspondientes".

El artículo como está, aunque no dice Bogotá, menciona que permite afectar la inversión en los sistemas de transporte en donde haya cofinanciación del Estado de más del 70 por ciento FACEBOOK

TWITTER

Al respecto, la representante a la Cámara por Bogotá del Nuevo Liberalismo, Julia Miranda, le dijo a EL TIEMPO que "el artículo como está, aunque no dice Bogotá, menciona que permite afectar la inversión en los sistemas de transporte en donde haya cofinanciación del Estado de más del 70 por ciento, y aclara que es para líneas de transporte soterradas".



Su preocupación es que tal y como quedó el texto sea la puerta para poder modificar los diseños de la primera línea del metro, que fue contratada en 2019 y está en construcción por el consorcio chino Metro Línea 1.(Además: Metro de Bogotá: ¿cómo va financiación de la segunda línea? Gerente responde)



Ante esto, Miranda radicó una proposición modificando el artículo que, según ella, "fue aprobado en bloque junto con otros artículos en la Cámara y no hubo oportunidad de votar únicamente ese, para poder argumentar por qué muchos no estamos de acuerdo".

Facebook Twitter Linkedin

Proposición radicada por Julia Miranda en la Cámara. Foto: Archivo Particular

La proposición que radicó la representante es la misma que fue aprobada en el Senado, y dice lo siguiente: "Para proyectos férreos en todo el territorio nacional de sistemas de transporte público masivo de pasajeros, que cuenten con convenio de cofinanciación, la Nación podrá cofinanciar dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo un monto superior al setenta por ciento (70 %). El Gobierno nacional realizará los trámites presupuestales a que haya lugar a fin ajustar los aportes de la Nación en los convenios de cofinanciación correspondientes".



Esto quiere decir que se retira la parte en la que especifica que la Nación cubriría la mayoría de los gastos para soterrar los proyectos en los que, según una evaluación de costo-beneficio, considere que sea la mejor alternativa. (Le recomendamos: Hablan chinos del metro de Bogotá: ¿cuánto falta para cumplir con los diseños?).

Esta mañana, le solicité a la @CamaraColombia que reabriera la discusión del artículo 370 del Plan Nacional de Desarrollo.



Ayer pedí no incluir este artículo en la votación, porque puede tener implicaciones sobre la Linea 1 del #Metro de #Bogotá. Esa solicitud no fue acogida. pic.twitter.com/pU6iXRNk6p — Julia Miranda Londoño (@JuliaMirandaLo) May 3, 2023

La representante, junto con otros congresistas como Catherine Juvinao, del partido Alianza Verde, están recolectando al menos 100 firmas para que se reabra la votación de este artículo en la Cámara. Si no lo logran para esta tarde, será llevado a conciliación en el Congreso.



Miranda espera que la mesa directiva de la Cámara reabra este jueves la discusión del artículo. "Las 100 firmas no son un requisito como tal, pero sirven para argumentar la necesidad de discutir el texto", explicó.



"Es lamentable que se insista desde el Gobierno en un capricho que desconoce la autonomía de Bogotá y demás entes territoriales. El metro de Bogotá es un proyecto en ejecución que además fue refrendado en las urnas en 2019", dijo Juvinao a EL TIEMPO.



La congresista agregó que "en lugar de mantener la obstinación con soterrar la primera línea, el Gobierno bien podría asegurar los recursos para el metro subterráneo en la segunda línea. Pido al Gobierno sensatez y no retrasar más este proyecto, frente al cual la ciudadanía ha incluso recuperado el optimismo, según la última medición de Bogotá Cómo Vamos".



Este diario conoció que a la iniciativa de la representante Miranda se han unido varios gremios de la ciudad, que consideran que se deben mantener los diseños actuales del metro.



(Puede leer: ¿Qué tan viable es que la salida de Bogotá por Soacha sea subterránea?).

Facebook Twitter Linkedin

El patio taller recibirá 30 trenes en 2025. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Pido al Gobierno sensatez y no retrasar más este proyecto, frente al cual la ciudadanía ha incluso recuperado el optimismo FACEBOOK

TWITTER

Cabe recordar que el propio presidente Gustavo Petro han insistido en que un tramo de la primera línea sea subterráneo. De hecho, pidió que fuera el comprendido entre la avenida Primero de Mayo con carrera 50 y la Caracas con calle 72.



El cambio de diseño de metro elevado a subterráneo, como lo reveló este diario en enero pasado, le cuesta a la ciudad alrededor de 15 billones de pesos adicionales y representa seis años más de obras.



El artículo no se discutió en las comisiones tercera y cuarta del Congreso de la República, y apareció en medio de la polémica por el billonario sobrecosto y la ampliación del tiempo de construcción del megaproyecto, con respecto al que ya está avanzado del metro elevado.



El proyecto de la primera línea del metro de Bogotá está programado para entrar en operación en marzo de 2028 y su costo se estima en cerca de 22 billones de pesos.









REDACCIÓN BOGOTÁ