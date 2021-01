¿Qué se puede hacer o qué no durante la cuarentena en Bogotá?

Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá, explica que está permitido en Bogotá este fin de semana, durante la restricción total a la movilidad, que va desde la medianoche de este jueves 7 de enero y las 4:00 a.m. del martes 12.



En concreto se permitirán las mismas actividades y empresas exceptuadas durante el simulacro de cuarentena estricta de marzo del año pasado, al principio de la cuarentena. La sanción corresponde a un salario mínimo mensual: 908.526 pesos.

Estas son las actividades autorizadas:

- Sí se puede salir a hacer mercado. Una persona por hogar.



- Se puede salir a hacer ejercicio durante una hora y de manera individual. Lo que está prohibido son las actividades colectivas.



- Es permitido sacar la mascota a hacer sus necesidades.



- Las urgencias veterinarias están exceptuadas. Se recomienda que las citas veterinarias que puedan aplazar hacerlo.



- Tiendas, supermercados y farmacias pueden funcionar, lo mismo que los establecimientos de venta de víveres y servicios de domicilio.



- Las personas que regresan de viaje a Bogotá lo pueden hacer. Quienes lo hagan en su vehículo deben guardar el tiquete de peajes y los que lo hagan por el aeropuerto, el pasabordo.



- Las personas que tengan una cita médica programada pueden salir. Estos establecimientos pueden funcionar con normalidad.



- También se puede salir a reclamar medicamentos a la IPS.



- También abrirán las notarías porque se considera un servicio esencial. Lo mismo que los servicios financieros.



- Las actividades de producción y comercialización de alimentos no tienen restricción.



- Seguirá funcionando el pico y placa y el pico y cédula.



- El aeropuerto El Dorado estará operando con normalidad para vuelos nacionales e internacionales.



- También operará con normalidad la Terminal de Transporte.



- Los viajeros pueden transitar por las carreteras y por Bogotá si se dirigen a otras ciudades del país.



- Hay ley seca regirá entre las 6:00 p.m. del viernes hasta las 5:00 a.m. del martes 12 de enero.



-Los trasteos se pueden realizar. Se consideran una actividad de fuerza mayor. Se recomienda aplazar la mudanza si es posible.



-Los funcionarios públicos que cumplen actividades o servicios esenciales también están exceptuados.



- TransMilenio, el SITP y el Metrocable seguirán operando.



- El servicio de taxi está autorizado para funcionar.



- Las plataformas de transporte pueden operar.



- Los servicios de consultas médicas y odontológicos pueden funcionar.



- Los servicios sociales del Distrito para niños y adultos mayores seguirán funcionando.



- Cuidadores de niños, adultos mayores y de personas con discapacidad están exceptuadas.



- No se exigirá en el fin de semana el certificado de técnico mecánica y de gases a quienes no lo tengan actualizada. A partir del martes podrán funcionar los CDA.



- Los servicios de desinfección de vehículos pueden funcionar.



- No hay página para inscribirse para estar exceptuados.



Qué no se puede hacer:

- No se puede consumir licor en establecimientos de comercio ni en zonas públicas. Se puede ingerir dentro de las viviendas y pedir a domicilio.



-Los Supercade no estarán funcionando el fin de semana. Se reactivarán desde el martes en las localidades sin cuarentena.



- Empresas del sector metalmecánica no pueden funcionar.



- Talleres y servicios de mecánicas no están autorizados. Solo los servicios emergencia de atención a vehículos.



- No hay autorización las obras civiles ni de construcción en la ciudad el fin de semana.



- Los restaurantes no pueden funcionar con servicio a la mesa, solo para recoger o a domicilio.



- La ciclovía no funcionará el domingo ni el lunes festivo.



- Tampoco habrá subida de ciclistas a El Verjón y a Los Patios.



- Los parques metropolitanos no van a funcionar.



- El santuario de Monserrate estará cerrado el fin de semana.



- Durante todo el fin de semana las iglesias y templos religiosos no podrán funcionar.



- Quienes prestan servicio doméstico debe cumplir con la restricción a la movilidad.



-No están autorizadas los servicios veterinarios a domicilio ni las peluquerías de mascotas.



-No se modifican los plazos para el pago de impuestos.



- Seguirán realizando pruebas epidemiológicas para covid-19.



Subsidio para bogotanos:

​-En las localidades en cuarentena, el Distrito entregará apoyos económicos adicionales a las transferencias de Bogotá Solidaria en Casa. Son bonos de 120.000 y 80.000 pesos, respectivamente para las familias pobres y vulnerables, respectivamente.

