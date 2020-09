Confeso asesino arrojó a su víctima a una alcantarilla en Engativá

Hace aproximadamente un año, Rubén Darío Guzmán, un reciclador de Engativá, conoció a Lizbeth Araque Maldonado, una joven venezolana de 21 años que vendía tintos en algunos barrios de esa localidad y que tenía una pequeña hija que siempre la acompañaba.



El hombre coincidió con ella un par de veces en sus recorridos por las calles de esta zona y entablaron una amistad que, según le contó Rubén a las autoridades, evolucionó a una relación sentimental.

Él la contrataba los lunes, martes y jueves para que lo ayudara a clasificar el material de reciclaje y le pagaba entre 30.000 y 40.000 pesos. También, en ocasiones, le permitía que se llevara algunas cosas que podría usar en su casa. No obstante, todo esto cambió el 18 de agosto pasado.

Ella era Lizbeth Araque Maldonado, de 21 años de edad. Foto: Archivo particular

Días antes, Rubén había ido por primera vez a la casa de Lizbeth, ubicada en Suba La Toscana, a llevarle un comedor que le iba a regalar. Allí se dio cuenta de que ella no era soltera, que estaba casada, y se fue del lugar sin decir nada.



El martes 18 de agosto, la mujer y su hija volvieron a donde Rubén. Él le reclamó porque no le había dicho nada de su esposo, y ella le respondió que si no le parecía, con gusto se iba, según reveló el propio homicida, quien, en audiencia ante un juez de control de garantías, reconoció que tras la respuesta de la mujer su reacción fue dispararle con un arma de fuego. Y luego desapareció el cuerpo.



A los pocos días, la familia de la joven interpuso una denuncia por la desaparición de Lizbeth y su hija de apenas un año de edad. De inmediato, los investigadores de la Policía Metropolitana de Bogotá empezaron a indagar.



El esposo les contó a los detectives que ese día su pareja había ido hasta la residencia de Rubén, así que lo primero que hicieron fue ir a buscarlo. Él les dijo que Lizbeth nunca había llegado, que no sabía nada de ella.



“Nos devolvemos a Suba, al último punto en que se vio y buscamos en cámaras de seguridad. Se identifica un taxi que tomó la víctima”, narró uno de los investigadores de este caso.



El taxista hizo el recorrido con los uniformados y llegó a la residencia de Rubén. Allí lo increpó, le dijo que había llevado a Lizbeth a su casa y que él le había pagado la carrera con dos billetes de 5.000 pesos.



Una vez la asesinó, Rubén llevó su cuerpo al barrio Garcés Navas, a una media hora a pie de su vivienda. En ese punto decidió arrojar a la mujer en una alcantarilla ubicada en la carrera 104 con calle 65 C.



Luego tomó a la niña, la metió a un coche, se la llevó al barrio La Toscana y la abandonó cerca de la casa a la que días atrás había ido a llevar el comedor. Los uniformados hicieron el seguimiento de cámaras de seguridad de La Toscana, y lograron identificar al criminal llevando a la bebé cerca de su casa.

Bibiana Araque, hermana de la joven, contó que llegaron al país hace tres años y que ahora está luchando porque haya justicia y para que le entreguen el cuerpo, que fue hallado por las autoridades el pasado 8 de septiembre.



“Aparte de la bebé, dejó un niño de 5 años en Venezuela. No era justo que muriera como murió. Lo que pedimos es que se haga justicia. Nadie merece morir de esa manera, y ella era una mujer de su casa, dedicada a su hogar, a su esposo. Todos estamos orgullosos de la mujer que ella fue”, manifestó Bibiana.



Uno de los policías que investigó este hecho manifestó que dos familias se han acercado a denunciar a este hombre. Lo acusan de un homicidio de una menor de 14 años en el 2010 y del asesinato de otra en el 2009.

En la audiencia, en la que reconoció el asesinato de Lizbeth, Rubén negó haber participado en los otros hechos que lo involucran. Finalmente, este hombre, que ya está tras las rejas, tendrá que responder por el delito de desaparición forzada.

