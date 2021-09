Aumentó el número de conductores multados por conducir borrachos

48 conductores de automóviles y motocicletas fueron sancionados por la Policía de Tránsito durante este fin de semana de Amor y Amistad, por conducir bajo los efectos del alcohol.

"Montamos unos puestos de control que fueron rotativos. La idea con esta estrategia es que no fueran fácilmente detectables y que no pudieran ser burlados. (...) Eso fue lo que nos permitió identificar a 48 actores viales, que decidieron de forma irresponsable, conducir sus vehículos bajo los efectos del alcohol”, señaló el coronel Héctor González, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá.



Este año se registró un incremento del 60 % en comparación con las últimas cifras registradas, que databan de 2019. De los 48 sancionados, 28 son motociclistas y 20 conductores de automóviles.



Desde la las autoridades de tránsito hicieron un llamado para que los conductores eviten sacar sus carros o motos si se encuentra en estado de ebriedad, y recordaron que no cumplir con dicha medida puede "acarrear multas, la inmovilización del vehículo o la suspensión de la licencia".



Además, el coronel González anunció que los operativos de control se intensificarán durante los últimos tres meses del año.

REDACCIÓN BOGOTÁ con reportería de Edixon Ruiz.

