En Ciudad Bolívar un presunto ladrón de vehículos particulares estuvo a punto de ser linchado y tuvo que ser hospitalizado por la gravedad de las heridas que le propinaron conductores de aplicaciones y taxistas que se unieron para aprehenderlo.



(Le puede interesar: ¿Se están sintiendo los efectos de las estrategias de seguridad en Bogotá?)

"Se da la ubicación del vehículo a la altura del barrio Lucero, en la localidad de Ciudad Bolívar, y estas mismas redes de apoyo con la ciudadanía ubican el vehículo, pero antes de que pudiera llegar la Policía Nacional, por mano propia causan unas lesiones a quien posiblemente había hurtado el vehículo", dijo para CityTv, el coronel Edwin Castiblanco, oficial de inspección de la Policía Metropolitana.



Al parecer, el delincuente atravesó la ciudad para escapar del sitio donde perpetró el robo, pero no contaba con que varios conductores llegaron hasta el Lucero, luego de que se reportara el robo de un vehículo en el sector de la calle 80 con Boyacá.



(También: Así fue el recorrido de Claudia López en el SITP)



En los videos grabados por los conductores que sometieron al sujeto en el suelo y le quitaron la ropa, se puede escuchar cómo hay un hombre que le decía de manera burlesca: "No hay que llorar, no hay que llorar. Eso no se debe hacer".



Al presunto delincuente lo golpearon, lo desnudaron y lo hicieron caminar por varias calles hasta que finalmente la Policía tomó su custodia.



"El sujeto está siendo atendido en unidad médica y fue puesto a disposición de la autoridad competente. El vehículo particular robado fue ubicado y devuelto a su propietaria", indicó el oficial Castiblanco.



(Además: Advierten presunto detrimento patrimonial en hospital temporal de Corferias)

De manera casi paralela en la localidad de Teusaquillo, un taxista que aceptó el servicio en el sector del Salitre y se dirigía por la avenida 68 al norte, fue golpeado y amenazado por los supuestos pasajeros que lo atacaron a la altura del Parque Simón Bolívar.



"Me cogieron por la espalda, me mostraron un cuchillo y me lo pusieron en el cuello y en el estómago. Los otros procedieron a coger los celulares y lo del producido que eran como 300.000 pesos", dijo el taxista víctima del robo, quien aseguró que una vez lo robaron se bajaron y se saltaron la maya del parque Simón Bolívar.



No obstante, la Policía llegó hasta el lugar y capturó dos adultos y un menor, quienes tenían las pertenencias del taxista en su poder.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON REPORTERÍA DE LEONARDO BALLESTEROS DE CITYTV*