Conductores del Sitp reciben pago en efectivo a cambio de pasajes

En video quedó registrado cuando dos conductores del sistema de transporte zonal de Bogotá recibieron dinero de los pasajeros a cambio de permitirles ingresar a los buses. Aunque esta práctica está prohibida, debido al uso obligatorio de la tarjeta personalizada, un usuario denuncia que esta modalidad de cobro se repite en algunos articulados.



La persona, que no quiso ser identificada, mostró como una mujer pasa dinero en efectivo al conductor por debajo del plástico de protección que la empresa dispone para protegerlo del covid-19. El operario pertenece al consorcio Este es Mi Bus.

"Los usuarios que no tienen tarjeta personalizada o que se les olvida recargar para el día siguiente estar en el Sitp le solicitan al conductor que, si los deja pasar, ellos amablemente le pagan el pasaje. Lo que me parece que es un foco de corrupción por parte de algunos conductores", señaló el hombre a City Tv.



En otro video, de nuevo una usuaria deja el dinero del valor del pasaje a un lado del conductor y este procede a tomarlo al instante. En este caso el funcionario trabaja para el consorcio Masivo Capital S.A.S.



Al conocer estos hechos, TransMilenio emitió un comunicado aclarando su posición: "TransMilenio rechaza la conducta de dos operadores de los concesionarios Masivo Capital S.A.S y Este es Mi Bus, que al parecer recibieron el pago del pasaje en efectivo de usuarios que no disponían de la tarjeta tu llave para validad su ingreso al bus".



En la misiva la empresa añade que la denuncia ciudadana es valiosa para hacer seguimiento y sanción a quienes acudan a esta práctica.



REDACCIÓN BOGOTÁ - CITY TV