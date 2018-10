Conductores de Uber dicen por qué preguntan ‘para dónde va’

Los conductores se quejan de problemas de seguridad, de falta de respaldo de la aplicación y de que cada vez resulta menos rentable prestar el servicio por los costos que deben pagarle Uber.



Un artículo publicado por este medio el pasado primero de octubre, titulado ‘En Uber ahora también le preguntan ‘¿para dónde va?’, puso en evidencia que la vieja práctica de algunos taxistas de preguntarle al usuario para dónde va, y desde ahí decidir si presta el servicio o no, se ha extendido en cierta medida a Uber.



Y aunque esa plataforma le respondió a EL TIEMPO que siempre se puede denunciar en la app si algo así pasa, lo cierto es que al momento de la ocurrencia es difícil que se pueda hacer algo o evidenciar alguna sanción a ese mal comportamiento.

En la publicación del primero de octubre, además se evidenciaba cómo algunos conductores también incurrían en una especie de fraude: “Llega el carro y, justo cuando me subo, me preguntan que cuánto me han cobrado desde Bogotá hasta donde voy en Chía. Les digo (entre 60.000 y 70.000 pesos) y enseguida me proponen lo siguiente: que pague el servicio desde mi celular, les pague en efectivo y con un descuento especial, restando además lo que la aplicación me cobra de multa por cancelar a última hora”, relataba un usuario frecuente, a quien varias veces le había sucedido lo mismo.

Según lo que contaba el afectado, así el conductor se lleva todo el efectivo y evita pagarle a la plataforma lo que le corresponde.



Frente a lo publicado, varios afiliados que trabajan con Uber quisieron dar sus puntos de vista y tratar de explicar las razones por las cuáles a veces preguntan por el destino del viajero antes de recogerlo.



“Los constantes robos de vehículos –hace un par de semanas se reportaron dos– nos hacen tomar prácticas que garantizan nuestra seguridad. Pero en ningún momento queremos hacer daño a quien nos paga el servicio. Tenemos la mejor de las actitudes con ellos”, expresó uno de los conductores, quien prefirió omitir su nombre.

Además, se quejó de que Uber ya “no brinda ni respalda nuestra operación igual que cuando empezó, ya se libró de todo tipo de responsabilidad”.



En sintonía, aunque más enfocado en el aspecto económico, opinó Edwin Guillermo Saldarriaga: “La verdad del asunto es que Uber le está cobrando al conductor el 36 por ciento (de lo que cuesta una carrera) y, en ocasiones, cuando hay tarifa dinámica (más costosa), no se la pagan a uno”.



En lo correspondiente a la petición de efectivo y de cancelar el servicio, para cobrarlo después de manera irregular, Gilber P. (otro chofer que prefiere omitir su apellido), aceptó el asunto: “Sí, realmente eso está ocurriendo. Uber es una empresa que nos está robando –según dice, por la “alta cuota” que les impone–, por ende nos hemos visto en la necesidad de hacerlo también”.

Lo que ha dicho Uber sobre este asunto

Mientras tanto, la plataforma, que aún opera de manera ilegal en Colombia, pues no ha conseguido autorización del Ministerio de Transporte, ha insistido: “Nuestro compromiso es que la comunidad de Uber, conductores y usuarios, se sientan seguros durante los viajes.



Por eso, adicional a nuestra tecnología, tenemos un sistema de calidad que está orientado a que tengan la oportunidad de evaluar el servicio. Este busca obtener retroalimentaciones honestas y transparentes”.

Uber es una empresa que nos está robando –según dice, por la “alta cuota” que les impone–, por ende nos hemos visto en la necesidad de hacerlo también” FACEBOOK

TWITTER

De igual forma, advirtieron del riesgo de tomar servicios de manera irregular, pues estos quedan excluidos de las pólizas de responsabilidad que maneja la firma con una aseguradora internacional: “Uber seguirá desarrollando tecnologías para aumentar la seguridad de conductores y usuarios, como la detección de comportamientos peligrosos en los viajes (frenados bruscos y aceleramientos) y opciones en la app para compartir información del viaje (datos de conductor, vehículo y ruta) con seres queridos”.



En lo relativo a las condiciones contractuales que maneja la empresa con quienes conducen los vehículos, no entregaron ningún pronunciamiento.



BOGOTÁ

Felipe Motoa Franco

En Twitter: @felipemotoa