En días pasados, los conductores de transporte público se manifestaron en contra de las largas jornadas laborales, a causa del esquema de turnos que tienen las empresas operadoras donde, entre una espera y otra, pueden llegar a acumular más de 14 horas en su jornada diaria.

Pero eso no es todo: ellos, a su vez, se ven presionados a cumplir con la planeación horaria de las rutas, pues parte de los incentivos monetarios que reciben están condicionados a la eficiencia del recorrido y otros factores, una premisa difícil de cumplir por la congestión vial y los impasses propios que tiene Bogotá, como sucede con las marchas y paros continuos.



Poca atención ha recibido el estrés que deben manejar cerca de 24.400 conductores de transporte público a causa del horario, el maltrato de los usuarios, los trancones y hasta las dificultades que tienen para ir al baño o tomar sus alimentos en horarios normales; sumado a todo tipo de situaciones con las cuales deben lidiar, día tras día, como la presencia de ventas ambulantes y la inseguridad en sus buses, donde ellos también son víctimas de atracos y, en algunas ocasiones, resultan heridos.



Si bien las circunstancias laborales mejoraron con el fin de la guerra del centavo y la eliminación del SITP provisional, no es suficiente con garantizarles contratos formales y prestaciones sociales si no se les presta atención a otros problemas que deben afrontar y que terminan afectando sus condiciones de salud y bienestar.



De allí que haya una alta rotación en esos tipos de empleos. Los consorcios se quejan de la dificultad para encontrar conductores a pesar de la estabilidad que ofrecen en la contratación, un fenómeno que también se observa en sectores como la construcción donde es difícil conseguir mano de obra.



De cualquier manera, ser conductor de transporte público implica afrontar el maltrato de muchos usuarios, su mal comportamiento e irrespeto. Basta ver qué sucede cuando un conductor llama la atención del pasajero que evade el pasaje o las groserías que reciben cuando no llegan a tiempo al paradero.

Ya en ruta, tienen que lidiar con los trancones, el exceso de ruido por esos cantantes ambulantes que se suben con parlantes gigantescos, los malos olores o las condiciones del clima que hacen más difícil manejar en Bogotá. Todo esto va incrementando su estrés, aunque esto no justifica las acciones violentas de algunos conductores.



Por otro lado, tienen dificultades para ir a un baño pues solo pueden hacerlo una vez finalice el recorrido y no siempre encuentran uno disponible en los portales. Y ni hablar del tiempo que le pueden destinar para tomar su desayuno, almuerzo o cena en horarios habituales.



Todas estas situaciones afectan a los conductores y sus familias. Por lo tanto, hay que mejorar las condiciones laborales, entender bien los problemas que los afectan, brindarles acompañamiento psicosocial y mejorar su bienestar, prestando atención a sus condiciones de salud. Esta responsabilidad no es exclusiva de Transmilenio; es, sobre todo, de los operadores que tienen flota vinculada al sistema.



OMAR ORÓSTEGUI

DIRECTOR DE FUTUROS URBANOS

