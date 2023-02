Este miércoles 1 de febrero empiezan los diálogos con líderes gremiales y representantes de los ministerios para construir el proyecto de ley que plantea definir cómo deben operar las aplicaciones de transporte como Uber.



"Personalmente me comuniqué con el Ministerio del Interior y con el viceministro Gustavo García, quien nos ha confirmado que va a haber una mesa de diálogo en la mañana entre el Gobierno nacional y los representantes de las aplicaciones; esto, producto de unos anuncios sobre un proyecto que puede afectar el funcionamiento de las aplicaciones", aseguró Felipe Jiménez Ángel, secretario de Gobierno de Bogotá.

Ante este panorama, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, habló para 'City Noticias' y se refirió a la polémica que desató el borrador del proyecto.



En la entrevista se refirió a las sanciones que buscan aplicarles a estas plataformas, siempre y cuando no funcionen bajo el marco de la ley. También, habló sobre los bloqueos que se han presentado en Bogotá.



“Hemos socializado en todo el país el texto, en él hay muchos capítulos. Uno de ellos es el de la ilegalidad y la informalidad y allí van sanciones a quienes no cumplen las normas legales para el servicio de transporte. En ninguna parte, el borrador del proyecto establece la prohibición de la prestación del servicio de transporte a través de las plataformas. No, se sanciona si no se hace en el marco de la ley”, comenzó diciendo el ministro.

Se ha dicho que el proyecto busca eliminar las aplicaciones de transporte. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

De igual modo, señaló que estaban en un proceso de consenso, por lo que no le cerraban la puerta a ninguna propuesta sino que, por el contrario, el Gobierno estaba dispuesto a escuchar: “Estamos en un proceso de construcción, por eso el llamado a las plataformas, a los conductores, a sus representantes. Es el diálogo que tendremos esta tarde, que construyamos un mecanismo a través del cual entren a prestar el servicio de transporte dentro del marco de las normas legales y a construir un texto que sea consensuado”



Sobre lo que se ha dicho sobre eliminar las aplicaciones de transporte, Reyes aclaró: “Es que si uno establece una sanción y se impone las sanción, es porque alguien no está cumpliendo lo que dicen las normas. A las plataformas no se las va a buscar sancionarlas porque sí, es por no estar regularizadas.

Sobre la reunión que se llevará a cabo hay con los líderes de las plataformas de transporte, el ministro señaló: “Ante todo, escucharlos. Yo les he pedido que traigan una propuesta concreta, nosotros no nos oponemos a estas, son importantes. Hay muchos colombianos y muchísimas familias dependen de este trabajo, pero hagámoslo legalmente, dentro de un marco formal”



Sobre el llamado del gremio de los taxistas para realizar bloqueos, el ministro Reyes aseguró: “Yo me opongo a los bloqueos, el escenario tiene que ser sentarnos en una mesa. Desde el mes de octubre tenemos una mesa de trabajo taxistas, hemos venido construyendo, entre otras normas, el proyecto de ley con ellos. Cuando se dice que van a bloquear, mi pregunta es: ¿Por qué no podemos conversar? Esa es la invitación, a todos los taxistas, a todos los conductores de Uber. Este es un país que no puede tener exclusiones, el cambio está en eso, en sentarse a construir sobre la base de un consenso”, concluyó.

