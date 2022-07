Una conductora de uno de los buses de la ruta M del Sitp, operada 100 % por mujeres, fue agredida en el barrio Quiroga, al sur de Bogotá, por participantes de una caravana en homenaje a la Virgen del Carmen.



De acuerdo con la denuncia de la conductora, los agresores la amenazaron con armas, le lanzaron con una cerveza y hasta dañaron el vehículo.



(Le puede interesar: Más mujeres al volante de TransMilenio, ¿por qué es tan importante?)

(Para seguir leyendo: ¿Cómo ser conductora de TransMilenio y el SITP?)

"Yo me encontraba realizando la ruta. Estaba llegando a la zona de desalimentación, veo que se aproxima la caravana y trato de pasar por un costado para no retrasar la ruta. Uno de los motociclistas de la caravana me cede el paso, pero una de las camionetas que viene atrás no se sintió cómo con eso y trató de sobrepasarme. Yo le pedí que me dejara pasar, unas personas en estado de alicoramiento se acercan a insultarme con calificativos muy denigrantes. Y uno de ellos se hace por el lado de mi ventana y me lanza una cerveza en la cara", narró la mujer a City Tv.



En medio del caos, los pasajeros del bus le dijeron a la mujer que no abriera las puertas y que se alejara del volante, pues estaba muy expuesta.



"(Los agresores) tienen la intención de entrar (...) Uno de ellos se atraviesa por la parte delantera del bus, no me deja pasra y el resto de la caravana sigue. Un camión se hace en la parte del frente, decide echar reversa para romper el carro. Los usuarios me decían que me quitara de mi puesto, porque (los agresores) me mostraban cuchillos y otras armas: yo estaba muy expuesta por el lado de mi ventana", agregó la conductora.



Hoy, la mujer agradece el apoyo que le prestaron los pasajeros y los vecinos del sector que la defendieron; además, rechaza lo ocurrido: "este oficio no es fácil. Nosotros estamos para prestar un servicio y tratamos de cumplir nuestros tiempos. No puede ser que por una manifestación, la prestación se tenga que ver afectada. El llamado es a respetar".

(Además: Una moto terminó metida en una iglesia en medio de un siniestro vial)

EL TIEMPO - CITY TV

*Con reportería de Camilo Romero, periodista de City Tv