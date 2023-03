Una mujer que solicitó un servicio de transporte por aplicación y que, posteriormente, se quejó del servicio, fue víctima del conductor. Este utilizó su foto para moverla en redes de prostitución en venganza porque la usuaria puso una queja.

Ella hizo una reclamación porque el servicio se demoró mucho y además porque la información de conductor no coincidía con los del vehículo. Lo que pasó después es que recibió la llamada de un hombre. Este le decía que se iba a arrepentir. Fue una amenaza directa. “Luego comencé a recibir mensajes morbosos de muchos hombres y ahí fue cuando me di cuenta de que este señor había subido mis fotos a redes de pornografía y prostitución”.

Esta joven usuaria tuvo que instaurar una denuncia. Con ayuda de la Policía que actúa contra delito cibernéticos ha logrado borrar algunas imágenes, pero otras perduran en la web. “Esto atenta contra mis principios. Me he visto muy afectada y la empresa de la aplicación no me ha dado ninguna solución”.

REDACCIÓN BOGOTÁ

