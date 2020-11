Conductor que ocasionó caída de un ciclista desde puente está libre

En libertad se encuentra en estos momentos el conductor Iván Darío Buitrago Rojas de 23 años, el presunto responsable del atropellamiento de José Antonio Duarte Leiva, el ciclista número 35 fallecido en las vías de Cundinamarca en lo que va de este 2020.

El hecho se presentó en el puente de La Caro, en Chía, en el kilómetro 6 + 290 de la vía Bogotá-Tunja del viernes 9 de octubre de 2020. En un video que se hizo viral se ve como el conductor de un furgón embiste a un ciudadano y, por el impacto, lo arroja del puente en una caída de 4,5 metros de altura. El conductor sigue su camino, cambia de carril y huye. Los demás vehículos, por el contrario, se detienen en el punto donde quedó la bicicleta y, abajo, otros más se detienen frente al ciclista.

Según Saúl León, abogado penalista y apoderado de la familia de la víctima, al conductor ni siquiera le dieron casa por cárcel tras imputarle el delito de homicidio culposo. “En la audiencia del día viernes 27 de noviembre tras la imputación de cargos y cuando se llegó a la audiencia de medida de aseguramiento la Fiscalía consideró que no era un peligro para la sociedad y la juez retiró esta medida. Este señor está en completa libertad y en la impunidad”.



León dice no entender por qué un hombre que le causa la muerte a un señor que en su bicicleta y lo arroja de un puente y, peor aún, huye dejándolo sin auxilio, no es un peligro.

El abogado dijo que iba a solicitar una vigilancia especial al Consejo Superior de la Judicatura. También solicitará al Fiscal General de la Nación una petición para que se revise este caso y las actuaciones del fiscal a cargo. León también dijo que el conductor tenía antecedentes por infracciones de tránsito como una por pasarse semáforos en rojo. “La familia está totalmente desilusionada. Están muy dolidos”, agregó.



José Antonio era un boyacense de 56 años, un padre, el orgullo de su familia y un vigilante que amaba el pedaleo. Pero ese fin de semana se convirtió en el símbolo de uno de los actores vulnerables en la vía: los ciclistas.

Su caso desató la indignación de miles de personas que replicaron una y otra vez replicaron el video en el que queda registrada su muerte.



Por la gravedad de las heridas, José Antonio falleció en la Clínica de La Sabana y a pocos kilómetros de su casa en Chía. Allí se quedaron esperándolo su esposa, su hijo y su perro. “Mi papá se preocupaba mucho por le bienestar de su familia, hacía hasta lo imposible para obtener todo lo que necesitáramos”, contó su hijo, William Duarte, en CityTv, canal de televisión de EL TIEMPO.



Esa mañana, su padre estaba de descanso y había salido a hacer deporte, hábito que mantenía no solo por pasión, sino por recomendación médica.



Tomó la ruta que usualmente usaba para ir a su trabajo, en bicicleta. Pero ese día, solo quiso "ir a dar una vuelta" para relajarse. Iba rumbo a Sopó.



Pero en el camino fue impactado. "No me alcanzaron a contar la dimensión de los hechos, pensé que no había sido tan grave. No me imaginé que fuera tan impactante. Vimos el video hasta este domingo", cuenta su hijo.



Tan impactantes son las imágenes que durante todo el domingo las palabras ‘Chía’ y ‘Homicidio’ fueron tendencia en Twitter. Miles de personas manifestaron su rechazo a los hechos con el HT #NoMásCiclistasMuertos.



El excampeón del Tour de Francia, Egan Bernal, fue uno de los que se sumó a la exigencia de justicia. Otra de las voces que sonó fue la del Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García. “Cundinamarca entera lamenta hoy la muerte de un ciclista en sus carreteras. Tengo un inmenso dolor por lo que significa esta pérdida para sus familiares y amigos, para el departamento y en general para un país que viene luchando arduamente para que esto no ocurra”, aseguró el Gobernador.



Al conductor lo encontraron ese mismo día, en Sopó. El vehículo fue inmovilizado, y el conductor fue puesto a disposición de la Fiscalía.



Según cifras del Centro de Estudios e Investigaciones en Seguridad Vial de Cundinamarca, en el departamento se hacen 297.000 viajes en bicicleta cada día, y el 43,4 por ciento de estos se hacen hacia Bogotá. Además, se sabe que el uso de la bicicleta aumentó en un 62,3 por ciento en 2020 en comparación con la cifra de 2019.



En lo corrido del año, 136 ciclistas han estado involucrados en siniestros viales: 101 quedaron lesionados y 35 fallecieron. Las rutas con mayor accidentalidad son la ruta 40-conexión Autosur Bogotá, la ruta 50 en la salida de la calle 13, la ruta 45 en la salida de la autopista Norte por Chía, la ruta 50 en la salida de La Calera y la ruta 40C en la salida Chipaque-Usme.



Según lo revela el Centro de Estudios, los siniestros suelen suceder por imprudencia múltiple (incluyendo altas velocidades), incumplir con las distancias seguras, hacer maniobras peligrosas, invadir el carril o no usar elementos de reflectividad o visibilidad.

