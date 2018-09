Conductor que atropelló y mató a Maicol y Carmen sigue libre

Sofía, de 4 años, y Sarita, de 8, tuvieron que despedir este domingo a sus padres. Las pequeñas, acompañadas de sus familiares, les dijeron adiós a Maicol Hurtado, de 31 años, y a Carmen González, de 23, quienes murieron tras ser arrollados por un carro el viernes pasado en la madrugada, en Chía, Cundinamarca.



Ellas no son hermanas biológicas. Nacieron de los primeros amores que tuvieron Maicol y Carmen, cada uno por separado. Sus vidas se unieron hace dos años, cuando decidieron armar juntos una familia.

Y juntos fallecieron cuando iban en una moto –que él había comprado tres meses atrás– luego de que un conductor que iba a toda marcha en una camioneta Chevrolet Captiva Sport –color gris– los arrolló y, acto seguido, huyó del lugar.



La pareja había salido a cenar en compañía de unos amigos el jueves en la noche, para así huir de la rutina. Ambos se encargaban de sus hijas. Y los dos tenía un minimercado que la mayor parte del tiempo era atendido por Maicol, mientras que Carmen le colaborada en las mañanas y en las noches, pues durante el día trabajaba como vendedora en una joyería del municipio.

“Ellos cerraron tarde el jueves, y Maicol estaba aburrido. Entonces, un amigo les dijo que salieran a rodar en la moto y que fueran a comer algo. Así lo hicieron, y fueron con Carmen. A las 12:40 de la madrugada iban de vuelta para la casa cuando pasó ese carro gris y los arrastró. Los volvió nada, los mató de una, y el conductor ni siquiera fue capaz de bajarse y llamar una ambulancia. Huyó del sitio”, recordó en su dolor Cristina, hermana de Carmen.



La indignación colmó a los testigos del hecho, quienes persiguieron al conductor del Chevrolet gris hasta un condominio en donde se refugió. El vehículo llegó allí con la parte frontal derecha destrozada, y varios ciudadanos se manifestaron en la entrada del conjunto.

Horas después, según los videos que colgaron algunos familiares en redes sociales, una grúa llegó a inmovilizar el vehículo, mientras la Fiscalía comenzó la investigación para determinar quién conducía ese día, pues el automotor aparece registrado como propiedad de un joven de 18 años. Lo que inquieta a los familiares y residentes es que como no se identificó al responsable en el momento en que ocurrió el siniestro, no se pudo realizar una prueba de alcoholemia.



“En los videos se ve que Maicol viene conduciendo orillado por la variante de Chía y el carro pasa a toda velocidad y se los lleva por delante. Del impacto, se le dañó la parte de adelante”, recordó Cristina.

Varias cosas les indignan a sus familiares: que pese a las pruebas aún no haya captura; que al ver que los arrolló, el conductor no auxilió a las víctimas; que no obstante el plantón que protagonizaron el domingo en la noche cientos de residentes de Chía, aún no hay respuesta de las autoridades... Pero lo que les quita la tranquilidad es que Carmen, la joven de 23 años –la menor de 10 hermanos– tenía dos meses de embarazo.



Ella estaba feliz. Hace dos semanas le contó a una de sus hermanas que iba a tener un hijo con Maicol. La joven, quien había llegado a Bogotá hace 13 años proveniente de Siachoque, Boyacá, se había trasladado a Chía luego de conocer a Maicol.

Del hombre, sus allegados recordaron que era responsable y atento con su familia, además que sabía conducir tanto moto como carro desde hace años, por lo que insistieron en que no fue imprudencia suya el accidente, y así lo demuestra el video en las cámaras de seguridad.

Los familiares cuentan con el apoyo de la Alcaldía de Chía, que los asesora para que se haga justicia, y de concejales y líderes del municipio que los están acompañando. “Yo no necesito plata, yo lo que necesito es que se haga justicia”, recalcó Melba Inés Granados, madre de la joven.

Video Chía protesta por atropellamiento de pareja

Juan Carlos Camelo, director del observatorio Sabana Centro Cómo Vamos, indicó que en los 11 municipios de esta provincia, entre los que se encuentra Chía, “se están haciendo importantes esfuerzos en materia de reducción de accidentes, se han bajado las tasas, pero preocupa que estos siniestros sigan siendo la primera causa de muerte violenta, con más del 50 por ciento de los casos de la provincia”, recalcó.



En Chía, la tasa de mortalidad en accidentes de tránsito pasó de 1,8 a 1,3 por cada 10.000 habitantes entre el 2016 y el 2017. “Hay que seguir trabajando en cuanto a controles, construcción de infraestructura y revisar la situación porque los actores más vulnerables siguen siendo los motociclistas y ciclistas. El tema de campañas viales aún está incipiente y se tiene que desarrollar”, concluyó Camelo.

Sabana Centro Cómo Vamos lanzará en octubre, el informe anual de Calidad de Vida, que reúne el panorama de la región.

