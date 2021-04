Mientras secuestradores comían pollo, conductor fue rescatado

Un conductor de una tractomula fue secuestrado en la tarde del miércoles en la localidad de Usme, quien transportaba una carga de aceite de palma y fue interceptado por tres sujetos que utilizaron armas de fuego y lo subieron a un taxi.



“Me dijeron que no fuera a arrancar, que no fuera a cometer ningún disparate porque hasta ahí llegaba”, le contó la víctima al Noctámbulo de CityTv. Al conductor lo vendaron, le pusieron unas gafas, lo sacaron de su vehículo y luego se lo llevaron en el taxi hasta un parqueadero del barrio Perdomo Sur, en la localidad de Ciudad Bolívar.

La víctima estuvo secuestrado por más de cuatro horas sin posibilidad de ver o decir algo en la parte de atrás del vehículo que utilizaron los delincuentes. "Hubo un momento donde el vehículo se detuvo totalmente, me dijeron que no fuera a hacer nada porque me iban a pegar un tiro", relató el conductor.



Mientras se encontraba amordazado en el vehículo, el conductor empezó a escuchar un intercambio de disparos entre los ladrones y las unidades de Tránsito e inteligencia de la Policía. Los delincuentes fueron encontrados comiendo pollo y bebiendo licor mientras celebraban. Según las autoridades, querían hurtar el camión y también la carga que se transportaba que estaba avaluada en 100 millones de pesos.​



*Con reportería de Leonardo Ballesteros, Noctámbulo, City Tv.

