Conductor se llevó por delante a un joven reciclador

Tras una extensa jornada de reciclaje y ya con la noche encima, Juan David Torres, un joven de 21 años, se dirigía de vuelta a su casa en el barrio Bellavista de la localidad de Kennedy, al suroriente de Bogotá, el pasado martes. Arrastraba consigo una enorme carreta en la que llevaba residuos, la herramienta de transporte con la cual trabaja para llevar el sustento económico de su familia como reciclador de oficio.



Ya a un par de cuadras de su hogar, llamó a Carmen Rosa Huertas, su pareja, para avisarle que estaba cerca. Sin embargo, mientras conversaban, ocurrió el siniestro vial que tiene a Juan David y a su familia penando.



“Yo ya le estaba diciendo a mi esposa que me calentara la comida porque ya estaba llegando a la casa. De repente escuché un freno, sentí un golpe en la cabeza y ya reacciono en el piso, justo cuando ya había llegado la ambulancia a socorrerme”, narró el joven a Citytv.



Cuando transitaba por la vía de la calle 42 sur con carrera 86, el conductor de una camioneta blanca lo embistió por la espalda, haciéndolo caer un par de metros más adelante. En una cámara de vigilancia que había en el sector quedó registrado el impactante suceso: el conductor estrella la carreta de Juan David, haciendo que varios de los residuos que había recogido durante el día vuelen por el aire: la carreta queda destrozada. El conductor, sin inmutarse, huyó.



La pareja de la víctima, que escuchó todo por el teléfono, salió rápido de su casa para auxiliarlo. De inmediato lo llevó a un centro asistencial en Kennedy, donde le dieron de alta un par de horas después, pero los médicos le dicen que tiene que someterse a nuevos exámenes, pues, según manifestó el reciclador, tuvo lesiones serias en su columna. Además, le dieron 20 días de incapacidad.



Sin embargo, el no poder trabajar, y que su medio de trabajo haya sido destruido por un conductor a la fuga, tiene penando al joven, pues de su oficio es donde salen los pocos pero importantes ingresos económicos para mantener a su familia. “Yo soy el único que responde por mi familia. Tengo ahora mi bebé de seis meses, entonces ahorita quedé mal”, cuenta.



La pareja dice que en el último tiempo han estado cortos de ingresos, además de que Carmen no puede trabajar por cuidar a su bebé, y este siniestro cae como un baldado de agua fría para tratar de estar al día con sus deudas, quedando a la deriva de lo que pueda suceder a futuro.



“Después de que salí del parto tuve muchas complicaciones y no puedo trabajar hasta que mi hijo tenga nueve meses. Y si yo no puedo trabajar, y Juan David era quien respondía por nosotros, ahora estamos cortos en lo del arriendo, para los servicios y comida”, narró la mujer acerca de las angustias que viven.



La comunidad del sector donde sucedió el accidente le facilitó a la familia el video de la cámara como prueba del incidente. Con esto, Juan David espera que las autoridades localicen al conductor responsable del hecho, para que responda las razones por las que ocurrió el accidente, por las lesiones ocasionadas al afectado y la destrucción de su vehículo de trabajo.



Por otro lado, el Distrito adelanta algunas gestiones para ayudar a quienes se dedican a este oficio. Además de que pueden entrar en el programa de Renta Básica, la Uaesp realiza la obra de donde será el primer Centro de Atención a Carreteros. En un predio aledaño al Cementerio Central, los recicladores tendrán un espacio para la separar sus residuos, donde haya atención de salud y la Secretaría de Integración Social ofrezca sus servicios.



Con reportería de Leonardo Ballesteros. Citytv.



