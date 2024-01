'No creo que dar papaya sea una justificación': dueño del Mercedes responde a críticas

A plena luz del día, mientras Jhon Nicolás Moreno transitaba tranquilo por Bogotá en su lujoso vehículo Mercedes convertible, tres sujetos que se movilizaban en dos motos lo atacaron para robarle su reloj Rolex.



El atraco duró menos de tres minutos, pues el hecho ocurrió mientras el semáforo instalado en la carrera séptima con calle 83 cambiaba de rojo a verde.



El hecho causó indignación entre los miles de internautas que han visto el video del hurto. Sin embargo, hay quienes han respondido con críticas porque, según ellos, Jhon Nicolás Moreno dio ‘papaya’, como se dice popularmente.



Ante estos comentarios, el conductor respondió y mandó un mensaje contundente a los ciudadanos.



(Contexto: Exclusivo: habla el dueño del lujoso Mercedes convertible atracado en la Séptima con 83).

“Las cosas que he conseguido, las he conseguido con mucho esfuerzo. No me parece justo que yo no pueda disfrutar, por ejemplo, el salir con mi carro descapotado”, inició su relato Nicolás Moreno en entrevista con Noticias Caracol.



Y agregó: “Roban a muchísimas personas todo los días, en Transmilenio, bares, restaurantes, en la calle y ese comentario que se generaliza ‘estás dando papaya’. Entonces todos estaríamos dando papaya a toda hora porque no solo roban Mercedes y relojes”.

“No creo que dar papaya sea una justificación. Roban en todas partes”, puntualizó la víctima del hurto.



De acuerdo con el relato de Nicolás, él cree que estaba siendo seguido por estos delincuentes durante varias cuadras. En el semáforo intentó acelerar, pero este se encontraba en rojo y le quitaron el reloj.

El contundente mensaje a Nicolás

“El problema debe enfocarse en los ladrones y en la inseguridad. Entiendo totalmente que dicen: ‘Estamos en Bogotá, la ciudad es insegura’. La verdad yo lo entiendo, pero es lo mismo, en todas partes”, dijo en la entrevista citada.



Y agregó: “El problema es la delincuencia más allá de andar en el carro convertible. Es un tema de no justificar al ladrón”.

Imagen de referencia robo de Rolex en el norte de Bogotá Foto: Imagen realizada con generador IA Bing

(Puede leer: Los últimos atracos por relojes Rolex que han azotado al norte de Bogotá).

¿Qué se sabe del caso?

Hasta el momento, Nicolás compartió en la entrevista de Caracol que interpuso la denuncia y que desde entonces las autoridades han estado trabajando para encontrar a los delincuentes.



Entre tanto, la víctima señaló que el valor de dicho reloj estaría entre los 20 millones de pesos.



La policía se encuentra revisando las cámaras de seguridad y el secretario de Seguridad, César Restrepo, está personalmente al frente de este caso para tener resultados pronto.

Ayer en horas de la tarde se registró este hecho en la carrera 7a con calle 85. La denuncia está desde ayer en manos de la SIJIN de la @PoliciaBogota, que avanza en la investigación y persigue a los responsables. El secretario de Seguridad, @Cesarestrepof, está personalmente al… https://t.co/F9IlTIKvpX — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) January 21, 2024

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

