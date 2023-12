Conductor de Uber agredió a pasajero por comer empanada en el carro: esto se sabe

Un nuevo caso de intolerancia se reportó en la capital. A través de su red social de 'Instagram', un joven periodista llamado Ignacio Mayorga denunció una agresión de la que fue víctima. Al parecer, un conductor de la plataforma de Uber, lo habría golpeado en el rostro, ya que no quería que consumiera empanadas dentro del vehículo.



Los hechos sucedieron el pasado jueves, 14 de diciembre, en horas de la noche, alrededor de las 12:30 p. m., según narra el joven, quien habría pedido un servicio a la aplicación cuando salía de Radio 57, un bar ubicado sobre la calle 57 con carrera novena.



"Anoche, el conductor de placas ZXS 790 de @uber me reventó la cara por comer una empanada en su carro", expresó molesto en su relato publicado en la red social el día siguiente del incidente.



En una entrevista realizada por el medio La W Radio, Mayorga manifestó que había pedido el servicio para devolverse a su casa y aseguró que la vivienda quedaba a cinco minutos del establecimiento. En los detalles compartidos, dijo que había decido comprar unas empanadas antes de abordar al vehículo.



"Me subí al carro comiéndome una", comentó. Sin embargo, cuando intentó comerse la segunda, "el señor del Uber gritó durísimo y me preguntó si le iba a dejar oliendo el carro a empanada”, cuenta el joven, quien, a partir del reclamo, guardó la comida.



Minutos después, cuando ya casi llegaba a su casa, volvió a sacar la empanada para terminarla y ahí, de acuerdo con su descripción, el conducto optó por una "actitud muy violenta", a lo que Mayorga respondió: “Pana, te estoy pagando como un montón de plata por un viaje de tres minutos, lo mínimo es que me dejes acabar la empanada, o sea, qué onda”.



Tras sus palabras, el conductor se habría alterado más, por lo que Ignacio decidió bajarse en ese momento.



"Pero cuando iba a abrir, ya llegando a mi casa, el tipo me dijo '¡No, no abra!, que me va a dejar todo esto lleno de grasa'", narró.



Después de bajarse del carro fue cuando el sujeto, que respondería al nombre de Juan Pablo, según aparece en la aplicación, lo agredió en el rostro, golpeándolo en el ojo, la nariz y boca, dejándole el labio con una herida abierta y hematomas alrededor de su cara.



¿Cuál fue la respuesta de Uber?

Ante lo acontecido, la aplicación insistió en el rechazo a cualquier tipo de acción violenta que "ponga en riesgo la integridad de las personas que hacen uso de la aplicación".



Según un comunicado publicado por la empresa, se habrían puesto en contacto con las partes para seguir el protocolo de investigación y soporte. Sin embargo, añaden que corresponde a las autoridades determinar responsabilidad y procesar denuncias.



"En Uber estamos en total disposición de colaborar, para ello contamos

con un canal de comunicación para recibir estas solicitudes por parte de la autoridad, el cual tenemos habilitado las 24 horas del día, 7 días de la semana a través del portal", explicaron.



Mayorga expresó en entrevista con la W Radio que no pondrá denuncia "porque he hecho antes y en este país todo es muy lento”, se quejó.

