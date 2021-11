Las razones que llevaron a un conductor del Sitp a renunciar en pleno viaje

En redes sociales está circulando el video de un conductor del Sitp, quien se identifica como empleado del operador Consorcio Express y renuncia en medio de uno de sus recorridos en Bogotá.



"Hasta hoy voy con ustedes. Ya no aguanto más y no tengo por qué aguantar más humillaciones ni maltratos de nadie; y mucho menos tener que trabajar casi nueve horas seguidas sin tener tiempo de descanso", dice el hombre, visiblemente afectado y estresado.



El conductor asegura que aunque su trabajo funciona a partir de una programación, los horarios no se cumplen y él se ha visto llamado a hacer reservas de varias rutas.



"No recibo apoyo ni comprensión ni nada de eso por parte de las personas encargadas. Ya les dije que vinieran a buscar el bus", dice y agrega, "voy a quedarme aquí hasta que vengan a buscarla para no comprometerme aún más. Pero no voy a trabajar más, me siento indispuesto. Me metí al sindicato por eso, para hacer valer mis derechos. Pero, no... no quiero luchar ni pelear nada. Amo mi empresa, pero lástima los dirigentes que por más uno les pide consideración, no, les da lo mismo".



El hombre alerta que esta es una situación que se ha estado presentando y que podría afectar el servicio de transporte público. "Operadores buenos como yo renunciamos porque no aguantamos el maltrato. No voy más", manifiesta.



TransMilenio reconoció estar al tanto de este video, pero aclaró que "la relación contractual de los operadores es directamente con los concesionarios del Sistema, no con TRANSMILENIO S.A., que es el ente gestor". Es decir, el caso es competencia de Consorcio Express que, además, está en la obligación de "garantizar el cumplimiento de los horarios establecidos para los conductores, que son jornadas que no superan las ocho horas, incluyendo los descansos correspondientes para garantizar la seguridad operacional".



Por eso, indicó que, en este caso, la ruta a seguir por parte del conductor es hacer la denuncia ante entidades competentes como el Ministerio de Trabajo "para que hagan las investigaciones que tengan lugar y se tomen las medidas correspondientes".

EL TIEMPO