Apuñalan a conductor del Sitp que trató de frustrar atraco en bus en Bogotá: detalles

Un nuevo hecho de agresiones contra funcionarios de TransMilenio tuvo lugar en un bus del sistema de transporte, luego de que un pasajero atacara con arma blanca al conductor del vehículo.



Según el sistema informativo de CityTV, los hechos se reportaron el pasado sábado 9 de diciembre a las 7 de la noche, en la localidad de Ciudad Bolívar.



(Le recomendamos leer: Balacera en Bogotá deja muerto un escolta de la Unidad de Protección: esto se sabe).

La víctima relata que esa noche cubría la ruta entre San Joaquín a Villa María, cuando un pasajero le hizo la seña para que le abriera la puerta, a lo cual él accedió.



Sin embargo, el hombre le dijo que lo dejara pasar sin pagar el pasaje, pero ante la negativa del conductor, el sujeto se saltó el torniquete y se coló en el vehículo.



Minutos después, el conductor se percató que el hombre estaba robando a un pasajero e intentó velar por la integridad de la víctima.



(Además: Conductor de Uber agredió a pasajero por comer empanada en el carro: esto se sabe).



"Me levanto, me quito el cinturón y le digo 'qué está haciendo', entonces me dijo 'no, nada, yo me bajo acá'", asegura la víctima.

Fue entonces cuando el conductor volvió a su asiento, pero fue atacado por el sujeto armado, quien le dio algunas puñaladas en sus brazos.



"Cuando yo doy la espalda, el man se me viene y me ataca. Me da dos puñaladas con un cuchillo que no sé dónde lo tenía guardado", comenta el hombre en City TV.



(Le podría interesar: 'Buró jamás estafó a expositores': fundadora de feria sobre escándalo).



Según cifras entregadas por la concesión Suma, 26 operadores de TransMilenio han sido agredidos entre mayo y noviembre de este año.



Así mismo, se han registrado 85 atracos con arma blanca y 24 con arma de fuego en el sistema de transporte.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...