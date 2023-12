'Me tiraron piedra': nuevo caso de agresión contra conductor de SITP en Bogotá

En la tarde del pasado sábado 23 de diciembre se registró un nuevo caso de violencia contra un conductor de SITP en Bogotá, quien quedó con una fractura en su mano después de ser agredido por tres hombres que, al parecer, se movilizaban en un bus del municipio de Soacha.



El hombre agredido le comentó a EL TIEMPO que todo ocurrió a la altura del centro comercial El Ensueño, sobre la avenida Villavicencio, en la localidad de Ciudad Bolívar.



"Lo que hice fue abrir un poco el vehículo para poderme ir, y el conductor de Soacha sacó la cabeza de la buseta causando que se rompiera el espejo lateral con el SITP, lo hizo de aposta", comentó.

La víctima agregó que no se dio cuenta del incidente y siguió su camino. Al frente del centro comercial, hizo el retorno para devolverse por la misma avenida hacia el portal Tunal.



"Cuando estaba devolviéndome se bajaron tres tipos de la buseta y me empezaron a agredir dentro del bus. No se subieron, sino por el puesto del conductor. Uno de ellos sacó una roca de grande, un ladrillo, y me rompió uno de los vidrios. Me tiraron piedra", indicó el hombre.



El elemento contundente hirió la mano de la víctima. Los agresores, según su relato, también tenían "un tubo" con el que lo golpeaban.

"Yo lo único que hacía era cubrirme porque no me podía quitar el cinturón ni podía abrir la puerta, probablemente por los nervios", añadió.



Después de unos minutos logró pararse y cogió un extintor para intentar ahuyentar a los sujetos, y llamó también al centro de control para pedir ayuda. Mientras tanto,

"Al conductor lo cogieron y lo llevaron al CAI de La Candelaria. Los otros dos escaparon", dijo, y agregó que a raíz de lo sucedido tiene una fractura en la mano izquierda y heridas en sus rodillas.

Apuñalan a conductor del Sitp que trató de frustrar atraco

Este caso se suma al que registró CityNoticias hace unos días, cuando un conductor fue apuñalado tras intervenir en un robo, mientras cubría la ruta entre San Joaquín a Villa María.

El suceso se registró sobre las 7 de la noche. Foto: CITY TV

El hombre contó que un hombre ingresó al bus sin pagar el pasaje y luego estaba robando a un pasajero, por lo que decidió intervenir.



"Me levanto, me quito el cinturón y le digo 'qué está haciendo', entonces me dijo 'no, nada, yo me bajo acá'", aseguró la víctima.



Fue entonces cuando el conductor volvió a su asiento, pero fue atacado por el sujeto armado, quien le dio algunas puñaladas en sus brazos.



"Cuando yo doy la espalda, el man se me viene y me ataca. Me da dos puñaladas con un cuchillo que no sé dónde lo tenía guardado", comentó el hombre.

REDACCIÓN BOGOTÁ