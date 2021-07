‘El conductor de una camioneta mató a mi hija, manoteó y se fue’

“Justicia. Ha muerto una gran mujer. Te amaremos por siempre”. Ese mensaje está escrito en un cartel pegado a una cerca de metal. Al lado, unas flores blancas y varias velas prendidas. María Teresa Beltrán quiso hacerle este homenaje a su hija Viviana Paola Romero, justo en el sitio en donde fue arrollada por un hombre que se subió al andén, la levantó metros adelante, se bajó, manoteó y huyó.

Esta madre de familia vive en Ciudad Bolívar, en el barrio Candelaria la Nueva. La víctima fatal tenía solo 24 años y era cajera de la cadena de supermercados Cooratiendas. “Era soltera, y vivíamos las dos solitas con una sobrina”.

Viviana estaba esperando en el paradero un bus del SITP que la llevara hacia su trabajo. Eso ocurrió el lunes festivo 5 de julio, entre las 7 y las 7:30 de la mañana, en la avenida Villavicencio frente al Supercade y a un complejo nuevo de apartamentos. “Ella sacó su manito para pararlo, pero seguro iba muy lleno y no paró. En ese momento una camioneta se sube al separador y la impacta. Ella vuela, el golpe fue muy duro. La lanza a metros”.

Viviana Paola Romero solo tenía 24 años. Foto: Archivo particular.

Nadie los auxilió de inmediato. El conductor no tuvo la delicadeza de ayudarlos. Nos dijeron que se bajó, manoteó y se subió al carro FACEBOOK

La joven cayó al piso, quedó tendida en el suelo. “Nadie los auxilió de inmediato. El conductor no tuvo la delicadeza de ayudarlos. Nos dijeron que se bajó, manoteó y se subió al carro. Se escapó sin mediar palabra por una vía que se llama Gaitán Cortés. Arrancó como un loco en su camioneta de alta gama”. Según algunos testigos, el conductor de una moto fue quien llamó a las autoridades e intentó seguir al conductor del vehículo.



María Teresa se enteró de todo por una llamada a las 9 de la mañana de ese día. “Yo me fui corriendo al hospital El Tunal y cuando llegué iba entrando la ambulancia”. La ingresaron por urgencias, le hicieron reanimación, la intubaron y luego la trasladaron a una unidad de cuidados intensivos (UCI) de alto riesgo.



Su pronóstico fue reservado, tenía las extremidades fracturadas y el mayor impacto lo había recibido en la cabeza. No solo fue el golpe con la camioneta, sino con el piso después de que voló y cayó al pavimento. “El jueves 8, como a las 3 de la tarde, un médico me dijo que mi hijita había fallecido”.

Nicolás Sánchez es un joven carpintero de 20 años que quedó lesionado en el accidente. Foto: Archivo particular.

Yo quiero que este proceso avance y rápido, o será otro caso más de impunidad en este país en donde el conductor de un carro fantasma se sale con la suya FACEBOOK

Hoy, la familia está en shock. Ella era quien vivía con María Teresa y se hacía cargo de su estabilidad económica. También velaba por la seguridad de su sobrina, una niña de 6 años. “Ella me ayudaba, compartía conmigo. Era mi apoyo”. Viviana era una mujer alegre, amorosa, querida por sus amigos.



La familia ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, pero le han dicho que tiene que esperar quince días para que se puedan revisar cámaras de seguridad. “Yo quiero que este proceso avance y rápido, o será otro caso más de impunidad en este país en donde el conductor de un carro fantasma se sale con la suya”.



Pero Viviana no fue la única víctima de este conductor irresponsable. Otro ciudadano iba transitando en su bicicleta por el mismo punto. Se trata de Nicolás Sánchez, un joven carpintero de 20 años que fue golpeado por el mismo vehículo. Su bicicleta quedó destrozada. “Yo iba transitando por la avenida Villavicencio, sentido sur- norte. Me acuerdo de que sentí un fuerte golpe y luego ya estábamos en el piso con una muchacha. Ella estaba muy mal”.

Así quedó la bicicleta de Nicolás tras el atropellamiento. Foto: Archivo particular.

Yo recibí fuertes golpes en el cuerpo; casi no me puedo mover, me duele la espalda, el pecho, todo pero afortunadamente estoy vivo FACEBOOK

Nicolás vio cómo el carro, que identificó como una camioneta Ford vinotinto, se escapó tras el atropellamiento. “Iba a toda velocidad, se subió al andén, casi se vuelca. Nadie nos quería auxiliar. Lo que más coraje me dio fue que el tipo se bajó, manoteó y se escapó, como si nosotros hubiéramos tenido la culpa”. Él vio a Viviana agonizando y solo pedía que alguien la ayudara.



Al cabo de un tiempo llegaron los organismos de atención de esta clase de emergencias, y el joven fue trasladado al hospital de Meissen. “Yo recibí fuertes golpes en el cuerpo; casi no me puedo mover, me duele la espalda, el pecho, todo pero afortunadamente estoy vivo. Mi bicicleta, eso sí, quedó destrozada”. Él también puso la respectiva denuncia. “El conductor de ese carro tiene que responder, mató a una persona, hirió a otra, pero lo peor es que nos dejó tirados en medio de la calle, sin ayudarnos”.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com