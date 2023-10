Un indignante caso de abuso sexual fue denunciado en las últimas horas por una mujer, quien afirma que fue acosada por un conductor que presta sus servicios en una plataforma digital de transporte en Bogotá.



La víctima afirma que solicitó un vehículo mediante una aplicación desde su celular con el fin de movilizarse para prestar un servicio médico. Posteriormente, el sujeto la recogió en su domicilio y allí comenzó su drama.



Al poco tiempo de iniciado el recorrido, el hombre inició una conversación en la que ya se advertían sus intenciones. “Empezó a decirme que yo estaba muy bonita, muy impactante, lo que me molestó un poco”, declaró la mujer.



Tras este primer indicio de acoso, la víctima se dio cuenta que la dirección de destino que había programado en la aplicación se encontraba alterada, ante lo que el comportamiento del sujeto comenzó a tornarse agresivo.



Cuenta la mujer que el conductor se dirigió a un lugar con poca iluminación y detuvo el vehículo. “Empezó a abusar de mí, me tocó, me lastimó”, contó con detalle. Además de los tocamientos, dijo que el hombre se desnudó en frente de ella.



Dice la víctima que para intentar salvarse de una posible violación, tuvo que fingir que los actos del sujeto le agradaban, lo que le permitió huir del lugar.



Tras lo ocurrido, la víctima intentó comunicarse con el servicio al cliente de la aplicación para denunciar y obtener los datos del conductor, a lo que le respondieron que por políticas internas no le podían suministrar dicha información.



La mujer fue valorada en un centro médico para determinar la gravedad de sus heridas, además pide a las autoridades investigar el caso y dar con el paradero del responsable, pues teme por su seguridad ya que el sujeto conoce la dirección de su residencia y podría tomar represalias contra ella.



En Bogotá los movimientos feministas han elevado sus voces con fuerza contra los abusos a la mujer.



¿Ha sido víctima de violencia de género?

Las violencias de género muchas veces son difíciles de reconocer. Si usted o alguna mujer de su entorno es víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual, comuníquese con la línea nacional 155.

No es hora de callar: las acciones que son violencia de género En la cotidianidad se han naturalizado una serie de actos que son focos indiscutibles para que aparezca la violencia de género. Foto: EL TIEMPO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS*

* Con información de Citynoticias