Un hombre en aparente estado de embriaguez estuvo muy cerca de ocasionar una grave tragedia en la localidad de Usme, donde salió a toda velocidad de un garaje y provocó un aparatoso accidente que por fortuna no tuvo heridos.



Los hechos quedaron registrados en las cámaras de seguridad ubicadas en el Sur de Bogotá. El conductor que se habría tomado algunos tragos embistió un carro que estaba parqueado en el sector. Lo preocupante, según algunos vecinos, es que habían varios niños jugando en la calle.

En las imágenes se puede observar el momento exacto donde el hombre arranca su camioneta y pasa a solo unos centímetros de un padre de familia que tenían a su bebé en el coche. Metros más adelante, el conductor se fue de frente contra otro vehículo al que se llevó por delante.



Después de perder el control de la camioneta, el conductor se dirigió hacia una zona en donde se encontraban varios niños jugando en la mitad de la cuadra, las personas reaccionaron rápido y tuvieron que correr para evitar una tragedia, que por poco provoca el conductor que se movilizaba a gran velocidad en un sector residencial.

El carro se movilizaba a gran velocidad Foto: City Tv

“Habían algunas personas tomando, y como a la 1:30 de la tarde un tipo sacó su vehículo del garaje, se supone que en estado de embriaguez, donde perdió el control del vehículo, embistió un carro que había parqueado, afortunadamente no se llevó por delante a los niños y a las personas que estaban caminando por la vía”, explicó un vecino del sector.



Según algunos habitantes de la localidad de Usme, lo más preocupante del caso es que los mismos vecinos del sector intentaron ‘encubrir’ al hombre que estaba en aparente estado de embriaguez y no dejaron que se llamara a la Policía Nacional.



“Lo preocupante de la situación es que la misma comunidad lo escondió, no dejaron que hubiera una denuncia formal con la Policía, que no viniera tránsito para hacer la prueba de alcoholemia, sino que todo lo contrario, como que ‘tapemos todo rápido, hagamos de cuenta que nada paso acá’; pero el tema es que hubiera pasado si embestía a un niño o una persona, si hubiera matado a alguien”, señaló un residente de la zona.

Luego de pasar a pocos metros de las personas que se encontraban en la cuadra, el conductor terminó chocando contra una vivienda metros más adelante. La camioneta dañó parte de la infraestructura de la casa derribando un muro, producto del siniestro.

Recomendaciones de la Policía de Tránsito

Ante estos casos de irresponsabilidad, el Teniente Coronel Wilson Barrios, Jefe Seccional de Tránsito Bogotá, llamó a la ciudadanía a evitar a toda costa manejar vehículos en estado de embriaguez, ya que puede acarrear fuertes sanciones.



“En el momento que se identifica una persona conduciendo en estado de embriaguez se enfrenta a un comparendo que va desde los 3 millones, hasta los 50 millones de pesos, igualmente, la inmovilización de su vehículo y la pérdida de su licencia si es el caso”, indicó Barrios.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

¨*Con reportería Nicolás Romero, periodista de Citytv

