Un siniestro vial que involucró a un conductor presuntamente ebrio por poco termina en tragedia. Ante las cámaras de City Tv, Nelson Capera relató como su van, que estaba estacionada, fue impactada por detrás por un vehículo gris a la altura de la carrera 79 con calle 50 sur.



"Cuando me bajé para ver qué había sucedido, vi que ese conductor iba en un estado de alicoramiento altísimo y la solución de él fue solucionar con un millón de pesos. Me pareció muy poco para los daños", contó Capera.



Capera llamó a Tránsito. No obstante, al no llegar las autoridades, ambos conductores siguieron tratando de conciliar en vía.



No obstante, según cuenta Capera, el otro conductor abordó su vehículo y "me lo tiró encima". Todo esto quedó registrado en videos de cámaras de celular. En medio de la agresión, Capera cayó a la vía y quedó lesionado en el hombro derecho y la rodilla derecha.



Al huir, este carro gris estuvo a punto de impactar a un motociclista que pasaba por el punto. "Casi ocasiona otro accidente", agrega Capera y afirma que el hombre, "se pasó todos los semáforos y no lo logramos alcanzar".



La denuncia ya fue puesta ante la Fiscalía.

EL TIEMPO - CITY TV

*Con reportería de Camilo Romero, periodista de City Tv