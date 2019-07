Condenaron a 21 años de prisión al hombre que apuñaló a Paola Noreña

La condena se impuso por homicidio en grado de tentativa. Le negaron la prisión domiciliaria y se ordenó su captura, pues venía enfrentando el juicio en libertad.



El fallo condenatorio también lo inhabilita para ocupar cargos públicos en el mismo tiempo. La condena en su contra es de 262 meses y 15 días, que equivalen a 21 años y 10 meses de prisión.

La defensa de Paola Noreña anunció que apelará el fallo para que la sentencia se profiera con perspectiva de género, pues el atacante fue condenado por homicidio en el grado de tentativa y no por intento de feminicidio.

La sentencia leída este lunes en los juzgados de Paloquemao señaló que "no se comprobó que existiera un ciclo de violencia por su condición de ser mujer" y agregó que "no se puede decir que hubo violencia psicológica porque los mensajes que recibió vía WhatsApp no son agresivos".



"Medicina Legal junto a los médicos de la clínica Paternon que la atendieron el día del ataque, confirmaron que de no haber sido atendida habría muerto y por eso se determinó que sí hubo intención de acabar con la vida de Paola", dice el fallo.



Paola Andrea Noreña fue atacada el 6 de abril del 2017, después de salir de su trabajo en la Universidad Minuto de Dios. Fue abordada por la espalda por un hombre que le asestó dos puñaladas por la espalda.

Paola Andrea Noreña fue atacada cuando salía de su oficina en la universidad UniMinuto. Foto: Prima de la víctima / Liliana Castiblanco

En el forcejeo le hirió las manos y le propinó una puñalada desde la ceja hasta la parte posterior de la cabeza. La segunda puñalada fue en el cuello, a dos milímetros de la yugular.



La joven fue atacada alrededor de las 4:50 de la tarde, cuando salía de su trabajo en la Universidad Minuto de Dios. Un mensaje de texto en el cual informaba que la acababan de apuñalar fue la primera alerta que tuvo su familia sobre el ataque, según contó en su momento Daniela, su hermana.



BOGOTÁ