Concurso de C40 Cities le pondrá orden a plaza del Siete de Agosto

Muchas plazas de mercado en el mundo han sido y se convierten de forma paulatina en lugares de visita obligada para los turistas, no solo por la variedad de frutas, verduras y el colorido de estas sino por las posibilidades gastronómicas que ofrecen; sin embargo, el desorden externo, los problemas de movilidad, seguridad e infraestructuras venidas a menos minan esta posibilidad y afean los sectores en donde están ubicadas.



(Además: Las obras que les abrirán paso a las pilonas del metro)

En Bogotá, estos espacios han venido en un proceso paulatino de transformación. Uno de esos casos es el de la plaza de Paloquemao, que se ha convertido en un referente para los turistas pese a que la pandemia ha frenado las visitas de extranjeros.

Por esta razón, la Secretaría de Movilidad decidió unirse a la iniciativa Students Reinventing Cities con otras 17 ciudades del mundo, liderada por C40 Cities.

Este concurso convoca a estudiantes de educación superior y académicos para proponer ideas innovadoras que transformen zonas urbanas de la ciudad con problemáticas ambientales y de movilidad, en lugares más sostenibles, ecológicos e inclusivos, a través de la planificación urbana.



(Le recomendamos: Así fueron los días de hambre de un médico para convalidar su título)

La idea de este concurso no es solo revitalizar la plaza sino su entorno. Foto: Milton Díaz

Luego de analizar varias posibilidades para este proyecto fue seleccionada la plaza de mercado del Siete de Agosto como punto de intervención. Según el Instituto para la Economía Social, este lugar tiene su historia.



Cuentan que a finales de los años cincuenta, la plaza funcionaba en una especie de rotonda central donde se vendían granos, frutas, verduras y líchigo, en un terreno donado por la familia del señor Nemesio Camacho, quien también había facilitado el predio donde hoy funciona el estadio El Campín.



(Lea: Bogotá inició campaña para que ciudadanos devuelvan tanques de oxígeno)

“El mercado de la plaza provenía de la región cundiboyacense, con el atenuante de que en este mismo sector salían y llegaban las flotas procedentes de Cundinamarca, Boyacá y Santander. Inicialmente se realizaba la comercialización en unas casetas o chazas improvisadas que los mismos comerciantes construyeron para tal fin”.

En 1972 –relata el Ipes– se hace la entrega oficial a los comerciantes de la nueva plaza, la cual se conserva hasta la fecha.



En el 2007, el Ipes asume la administración de las 19 plazas de mercado distritales. Actualmente, la plaza cuenta con 275 módulos de comerciantes de diferentes actividades económicas, destacándose las frutas, verduras, cárnicos, pescado, vísceras, lácteos, fruterías, papa, plátano, aguacate, artesanías, graneros, ropa, calzado y una buena variedad de restaurantes.



(Además: El Jardín Botánico de Bogotá reabre con protocolos)

Pero, no obstante todos los atractivos que tiene esta zona de la ciudad, también se hacen evidentes problemáticas asociadas a la movilidad, la accesibilidad y la contaminación, no solo en la plaza de mercado Siete de Agosto, sino en y sus alrededores.



Según la misma Secretaría de Movilidad, en la actualidad los andenes alrededor de la plaza son ocupados por carros estacionados y vendedores informales que se ubican en el espacio público, las vías están deterioradas por el tránsito de los vehículos de carga pesada, no se realiza un adecuado manejo de los residuos –por lo que persiste acumulación de basura en las calles– y la contaminación auditiva afecta a peatones y residentes de la zona.



“En este sentido, entender, analizar y proponer soluciones frente a las oportunidades que presenta un caso urbano como este puede resultar en un aprendizaje significativo sobre la manera como la ciudad de Bogotá puede revitalizar otras áreas asociadas a plazas de mercado con problemáticas similares”, afirma David Huniman, asesor del despacho de la Secretaría de Movilidad.

¿Quiénes pueden participar?

La Secretaría Distrital de Movilidad explicó que pueden participar los estudiantes de educación superior matriculados durante el año en curso y también académicos de diferentes disciplinas del conocimiento, como arquitectura, urbanismo, medioambiente, ingeniería, desarrollo inmobiliario, sociología, economía, arte, entre otros. La idea, explican, es formar equipos multidisciplinarios con estudiantes de su misma universidad o de otra institución educativa.



(Además: ¿Qué colegios y universidades están listos para volver a las aulas?)



Ciudades como Washington, París, Montreal, Melbourne, Buenos Aires y Madrid son algunas de las que participan en esta iniciativa que seleccionó zonas específicas para proponer soluciones innovadoras que contribuyan a mejorar la calidad del aire y las condiciones de movilidad.

¿Qué es C40 Cities?

El Grupo de Liderazgo Climático, conocido como C40 Cities, se centra en abordar el cambio climático e impulsar acciones urbanas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y los riesgos climáticos, al tiempo que aumentan la salud, el bienestar y las oportunidades económicas de los ciudadanos urbanos. La organización conecta a 97 de las ciudades más grandes del mundo para emprender acciones climáticas audaces y liderar colectivamente el camino hacia un futuro más saludable y sostenible. C40 apoya a las ciudades para que colaboren de manera eficaz, compartan conocimientos e impulsen acciones significativas, medibles y sostenibles para crear espacios urbanos más verdes y justos.



La Secretaría de Movilidad invita a los estudiantes y académicos a conformar sus equipos de trabajo y postularse para presentar propuestas innovadoras con miras a transformar a Bogotá en una ciudad más sostenible.



La convocatoria estará abierta hasta el 17 de marzo del año en curso.Para consultar detalles sobre la convocatoria, los interesados podrán ingresar aquí.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com