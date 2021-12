Prográmese para los conciertos gratuitos de esta Navidad

Este domingo 5 de diciembre se llevará a cabo el concierto de la Democracia Joven en la plaza de Bolívar, en el marco de las elecciones de los Consejos Locales de Juventud que se desarrollarán el mismo día.



En total serán cinco los invitados musicales que estarán tocando en vivo en el centro de la capital desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche.



Manuel Medrano, ganador del Grammy Latino en 2016 como mejor nuevo artista y mejor álbum cantautor, será uno de los artistas destacados de la jornada. Junto con él, también estarán en tarima Juan Pablo Vega, músico y productor colombiano con gran reconocimiento en América Latina; Mabiland, cantante que llega desde Medellín para presentar su álbum 1995, y la agrupación de rock Margarita Siempre Viva.



El cierre estará a cargo de DJ Cornetto, quien se autodenomina como el embajador global de la guaracha y complementará este grupo de artistas.



Los asistentes al evento podrán ingresar a partir de la 1 de la tarde. Para ello tendrán que cumplir con todas las medidas de bioseguridad establecidas por el Distrito y, además, portar su carné o certificado de vacunación.

‘Navidad que vuelve’

Pero este no será el único evento musical que podrán disfrutar los bogotanos durante este mes. La Orquesta Filarmónica de Bogotá y la Filarmónica Juvenil de Cámara realizarán una serie de conciertos por toda la capital totalmente gratuitos.



El primero será el sábado 4 de diciembre desde las 6 de la tarde en Monserrate. Posteriormente, se presentarán en el Park Way el 7 de diciembre en la celebración del Día de las Velitas.



En el sur de la capital tocarán en la iglesia Santa Lucía (transversal 20 n.º 45 sur), de Rafael Uribe Uribe, el 11 de diciembre, y en la Catedral Primada dos días después.

