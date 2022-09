Luego de la polémica desatada por la realización del concierto de Dua Lipa en el parqueadero de Salitre Mágico, y el pedido de varios ciudadanos para que el concierto de Harry Styles del próximo 27 de noviembre se realice en otro lugar, Ocesa Colombia anunció este miércoles a través de un comunicado difundido en sus redes sociales que siguen buscando escenario para la presentación del británico.



La empresa a cargo del evento afirmó que han sido "días difíciles" y que trabajan en "un plan de mejoramiento" para el evento. Asimismo, afirmaron que existen “opciones concretas en valoración de las diferentes instancias” para realizar el concierto, sin especificar dichos lugares en la nota.



Tras esta publicación, las críticas por parte de los seguidores de Harry Styles no se hicieron esperar. Para muchos, el parqueadero del Salitre Mágico no es un sitio válido para un show de ese calibre y han manifestado su descontento con la demora en la búsqueda de un nuevo escenario.

La opción del estadio El Campín

Semanas atrás, Claudia López, les había solicitado a los equipos de fútbol de Bogotá que se pusieran de acuerdo para aplazar una semana los partidos que se jugarán en esa fecha, y de esta forma permitan que el artista británico se presente en dicho escenario.



De hecho, el martes pasado, la alcaldesa de Bogotá pidió que se hiciera una reunión entre la Secretaría de Gobierno, el IDRD, Dimayor, Millonarios, Santa Fe y Ocesa Colombia, esta última, la empresa que trae al artista inglés al país.



La reunión se realizó un día después, pero no hubo humo blanco. La Dimayor, como ya lo había anticipado el gerente de la entidad, Ricardo ‘Gato’ Pérez, argumentó que no tenían fechas disponibles para aplazar la final, porque, además, en la semana anterior al concierto de Harry Styles se realizará otro recital, el de Bad Bunny.



También recordaron que un cambio de programación en Bogotá también afecta a otras ciudades: en la misma semana en que se presenta Bad Bunny en El Campín hay un concierto de Daddy Yankee en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín.



La decisión que se tomó, por ahora, es esperar al 30 de octubre, fecha en la que termina la fase todos contra todos de la Liga y se conocen los equipos clasificados a los cuadrangulares semifinales.



Así las cosas, por ahora el concierto de Harry Styles permanecerá en Salitre Mágico, al no haber otro escenario disponible. El Movistar Arena no tiene la capacidad suficiente para recibir este espectáculo y un día antes se presentará allí el colombiano Camilo, y el parque Simón Bolívar estará ocupado con Rock al Parque.

