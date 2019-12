Siga minuto a minuto el llamado 'concierto del paro' de este domingo

Este domingo 8 de diciembre se llevará a cabo en Bogotá 'Un Canto X Colombia', el denominado 'concierto del paro'. Aunque en principio estaba planeado para hacerse en el parque Simón Bolívar, los organizadores decidieron que el evento tendrá lugar en la calle, con el fin de sumarse a las dinámicas del paro convocado en contra de la gestión del Gobierno de Iván Duque.



El concierto contará con tres escenarios fijos y uno móvil. Los escenarios fijos estarán ubicados uno en el Parque Nacional, otro en el parque de los hippies y uno más en la calle 85.



El escenario móvil, por su parte, será una plataforma que partirá del Planetario Distrital, avanzará por toda la carrera séptima, bajará por la calle 72 y tomará la carrera 15 para llegar a la calle 85.

Estos son los horarios de los conciertos en cada punto:



- Parque Nacional: escenario fijo desde las 8:00 a.m a las 2:00 p.m.

- Parque de los hippies: escenario fijo desde las 8:00 a.m a las 2:00 p.m.

- Calle 85: escenario fijo desde las 11:00 a.m a las 2:00 p.m.



En el caso del escenario móvil, el concierto comenzará a las 8 a. m. en el Planetario. Allí se estacionará la plataforma móvil que, luego, emprenderá su camino hasta llegar a la calle 85, punto en el que el concierto tendrá su fase final para terminar, según la agenda, a las 2 p. m.



Siga a continuación el minuto a minuto de esta jornada.

5:30 a.m. Los artistas que se presentarán en cada escenario

Los organizadores del concierto informaron que así se distribuirá el grupo de artistas que participará:



- Escenario móvil: Adriana Lucía, Ali Aka Mind, César López, Diamante Eléctrico, Edson Velandia, Guetto Kumbé, Monsieur Periné, Rap Bang Club, Santiago Cruz, Systema Solar y Yoky Barrios y El Barragán.



- Parque Nacional: Aguas Ardientes, Distrito Especial, Eduardo Bandola, Kraken, Lucio Feuillet, Maiguai, María Cristina Plata, María del Sol Peralta, Marta Gómez y Morfonia.



- Parque de los hippies: Aida Bossa, Doctor Krápula, La Derecha, LosPetitFellas, María Mulata, Odio a Botero, Superlitio, Telebit, Victoria Sur y Walka.



- Calle 85: Bomba Estéreo, Esteman, Juan Pablo Vega, Mougli, Rocca, Totó La Momposina y Tsh Sudaca.



Por lo pronto, no se ha confirmado en qué horario se va a presentar cada artista.

4 escenarios, más de 40 grupos, más de 300 artistas y las voces de todos nosotros mañana desde las 8de la mañana en #unCantoXColombia

Vamos a demostrar que #estamosllenosderazones #allenarlaséptima pic.twitter.com/zjc2DSDcOo — uncantoxcolombia (@cantoxcolombia) December 7, 2019

5:00 a.m. Banda 'Los Prisioneros' envía su mensaje de apoyo al concierto del paro

Claudio Narea y Miguel Tapia, integrantes de la alineación original de la emblemática banda de rock 'Los Prisioneros', enviaron este sábado a través de sus redes sociales un mensaje de apoyo al concierto 'Un canto x Colombia'.



"Colombia vive mañana (este domingo) un día especial. Mucha fuerza a ese pueblo que también despertó y se manifiesta, masivamente, por un mejor país. ¡Abrazos desde Chile!", escribió la agrupación en su publicación.



Vea a continuación el video que publicó la agrupación chilena de rock.

